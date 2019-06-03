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03.06.2019
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Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

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Tatilin ilk üç gününde meydana gelen kazalarda, 27 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi yaralandı.

Şeker Bayramı tatili, bugün ve 7 Haziran Cuma gününün de kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı. Bayram tatili için Cuma günü mesai bitiminde yola çıkan tatilcilerin yoğunluğu bugün de devam etti. Yurt genelinde, Cuma günü saat 18.00’den bugün saat 17.00’ye kadar toplam 73 kaza meydana geldi. Kazalarda 27 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı 211 oldu.  

GÜN GÜN KAZALAR

Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi günü, Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce, İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Urfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük. Malatya ve Mersin’de meydana gelen 32 kazada, 13 kişi yaşamını yitirirken, 96 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ikinci günü olan dün Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirirken, 66 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin üçüncü günü olan bugün ise Karabük, Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Urfa, Aksaray ve Adıyaman’da meydana gelen 18 kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

1 Haziran Cumartesi: 32 kaza, 13 ölü, 96 yaralı (Cuma 18.00’den- Cumartesi 23.59’a kadar)

2 Haziran Pazar: 23 kaza, 10 ölü, 66 yaralı 

3 Haziran Pazartesi: 18 kaza, 4 ölü, 49 yaralı  (Saat 17.00’ye kadar)

Kaynak:DHA

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