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06.06.2019
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Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 53 kişi öldü, 355 kişi yaralandı

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Fotoğraf: AA

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde yine çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kaza oldu. Cuma günü saat 18.00’den, bugün saat 17.00’ye kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 118 kazada, 53 kişi öldü, 355 kişi yaralandı.

GÜN GÜN KAZALAR VE MEYDANA GELDİĞİ İLLER

Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi; Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin’de meydana gelen 32 kazada, 13 kişi yaşamını yitirdi, 96 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin 2’nci günü olan Pazar; Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı.

Tatilin 3’üncü günü olan dün ise Karabük, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Niğde ve Muğla’da meydana gelen 28 kazada, 11 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

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Bayram tatilinin 4’üncü gününde Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Kayseri, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Bingöl ve Antalya’da meydana gelen 11 kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin 5’inci günü ve Ramazan Bayramı’nın 2’nci günü olan Çarşamba (bugün) saat 16.30’a kadar ise 13 kaza oldu. Bursa, Konya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Burdur, Adıyaman, Antalya, Kırıkkale, Denizli, Zonguldak ve Adana’da meydana gelen kazalarda, 8 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.

Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde yurt genelinde meydana gelen 118 kazada 53 kişi yaşamını yitirirken, 355 kişi de yaralandı.

  • 31 Mayıs Cuma (saat 18.00) : 7 kazada 10 ölü,  31 yaralı
  • 1 Haziran Cumartesi :  25 kazada  3 ölü,  65 yaralı
  • 2 Haziran Pazar:  23 kazada 10 ölü, 66 yaralı
  • 3 Haziran Pazartesi (arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı
  • 4 Haziran Salı (Ramazan Bayramı 1. gün): 20 kazada, 8 ölü, 80 yaralı 
  • 5 Haziran Çarşamba (Bayramın 2. Günü): 13 kazada, 8 ölü, 36 yaralı

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