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02.06.2019
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Bayram tatilinin ilk gün bilançosu: Trafik kazalarında 10 kişi öldü, 85 kişi yaralandı

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Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde yurt genelindeki şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden 1 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’ya kadar yurt genelinde trafik kazaları meydana geldi.

Yaşanan kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 85 kişi hastanelere kaldırıldı.

Tatil yolunda kaza

Bayram tatilinin ilk gününde, Mersin’den Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketleri Elazığ’a giden işçilerin bulunduğu Mehmet Aydemir’in idaresindeki 23 K 2844 plakalı otomobil, Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi’nde devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı. 

Ramazan Bayramı tatili için Bursa’dan memleketleri Erzurum’a gitmek için yola çıkan Uğur Yanık’ın (50) kullandığı 16 JSE 11 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan geçidinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, eşi Hatice Yanık, çocukları Hande Ceren (16), Ahmet Arda (13) ve Ömer Emre Yanık (8) hastaneye kaldırıldı.

Kütahya’da, tarlaya devrilen Yüksel Alyurt yönetimindeki 34 RA 4650 plakalı otomobildeki 11 yaşındaki sürücünün kızı Mina Alyurt hayatını kaybetti, eşi Reyhan ve diğer çocukları Nilsu, Umut ve Uğur Alyurt ise yaralandı.

İki farklı kazada 6 ölü, 8 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde, Esra Çiçekler yönetimindeki 65 NL 252 plakalı otomobilin, Erciş-Ağrı kara yolu Kocapınar Mahallesi yakınlarında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iş makinesine arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 4 kişi tedaviye alındı. 

Kayseri’nin Tomarza ilçesi Şıhbarak Mahallesi’nde, Fevzi Tektaş’ın kullandığı 38 FT 492 plakalı otomobil ile Davut Şaştım (40) kontrolündeki 38 TR 082 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yurt genelindeki diğer kazalarda da 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 63 kişi hastanelerde tedaviye alındı.

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