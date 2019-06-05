Şöyle der hakikat seven: “Madem ki tüm farklı inançlar hepsi birden doğru olamaz, alıştığım belki de yanlıştır.” İnsan hem inancı konusunda şüphesiz hem de doğrucu olamaz. Tüm dinlerdeki -ve din dışı- bayramlar barışçı etkileşimlere ve kendini aşmalara vesile olsun. Her gün, yani 😉