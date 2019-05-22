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23.05.2019
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BBC’de cinsiyet ayrımcılığı: Erkek çalışma arkadaşından daha düşük maaş teklif edilen kadın editör terfiyi reddetti

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BBC radyosunda program editörlüğü yapan Karen Martin, BBC radyo haber editör yardımcılığı teklifini, aynı görevdeki erkek editöre kendisinden yıllık 12 bin sterlin daha fazla maaş verilmesi nedeniyle reddettiğini açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Martin kararını tüm BBC radyo çalışanlarına gönderdiği elektronik posta mesajıyla duyurdu.

Martin BBC Radyo haber editörlüğü yardımcılığının iki kişiye teklif edildiğini ve kendisiyle birlikte görev verilen Roger Sawyer’a 12 bin sterlin daha fazla maaş sunulduğunu belirtti.

Martin “Aynı göreve, aynı gün, aynı mülakat ekibi tarafından seçilmeme rağmen BBC benden erkek çalışma arkadaşımdan daha az bir maaşı kabul etmemi istedi. Yapacağımız görevin ve sorumlulukların aynı olacağı ve bu görevi fazlasıyla hak ettiğim belirtildi. Yine de benim değerim 12 bin sterlin daha az” dedi.

Martin BBC yönetiminden teklifi gözden geçirmelerini istediğini, BBC’nin 4 ay süren gözden geçirme sürecinin sonunda maaş farkını 7 bin sterline indirdiğini ve asıl meselenin maaşının ne kadar yüksek olup olmadığı değil, maaş adaletsizliği olduğunu söyledi.

Durumla ilgili rahatsızlığını BBC Genel Müdürü Tony Hall’a da ilettiğini belirten Martin, BBC yönetiminin kendisine bu kararını kamuoyu ile paylaşması durumunda kariyerinin zarar göreceği “uyarısını” yaptığını da bildirdi.

BBC’ye yönelik olarak dünya servisi ile BBC’nin diğer servisleri, ve üst düzey çalışanlar ile orta banttaki çalışanlar arasındaki maaş farkları da daha önce gündeme gelmişti.

Ocak ayında da BBC Çin editörü Carrie Gracie, bulunduğu pozisyondan, “erkek meslektaşları ile arasındaki maaş eşitsizliğini” gerekçe göstererek görevinden ayrılmıştı.

30 yıldır kurumda çalışan Gracie, yazdığı açık istifa mektubunda, BBC’de “gizli ve yasadışı bir maaş kültürü” bulunduğunu belirtmişti.

  • Konu başlıkları:
  • BBC
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