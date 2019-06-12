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13.06.2019
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BDDK, mobilya alımlarında taksit sayısını arttırdı

birgun.net birgun.net

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, mobilya, konaklama,alışveriş ve seyahat bileti alımlarında kredi kartı taksitlendirme sürelerini yükseltti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gitti. Kredi kartı taksitlendirme süresi mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin kredi kartı harcamalarında dokuz aydan on iki aya çıkarıldı. Kurul ayrıca kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verdi.

BDDK’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya1 alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya2 alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir.”

  • Konu başlıkları:
  • BDDK

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