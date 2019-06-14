BDDK: Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmadık

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz iddiaları gerçeği yansıtmıyor” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, ” Ekonomimizin itibarını kırabilecek yayınlar hakkında yasal yollara başvurulacağı tabiidir” ifadeleri kullanıldı.

SPK: Suç duyurusunda bulunuldu

BDDK’nin ardından bir açıklama da Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) geldi.

SPK’den yapılan açıklamada, “Piyasalarda tedirginliğe ve yatırımcıların zarara uğramasına çalışıldığı tespit edilmiştir. Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

“BİR TÜRLÜ DOĞRU CÜMLE KURAMIYORLAR”

İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez, BDDK’nin açıklamasına tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sönmez, “Bir türlü doğru cümle kuramıyorlar. İfademize bile başvurulmadan hazırlanan iddianamede 50’ye yakın kişinin isminin karşısında şüpheli, suçlu diye yazıyor. Şikayetçi hepsinde BDDK. Bunların hepsi Twitter aracılığıyla ifade hakkını kullanan yurttaşlar. Bir defa da doğru konuşun” dedi.

NE OLMUŞTU?

Aralarında Mustafa Sönmez, Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 50’den fazla isme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan şikayet üzerine dava açıldığı öne sürülmüştü.

Dava açılan isimlerin 2018 ağustos ayında yaşanan kur şoku sürecinde sosyal medya hesaplarından sermaye piyasası kanununa muhalefet ettiği iddia edilmişti.

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait, 2 Bloomberg muhabirine dava açılmasına tepki göstermişti. Micklethwait, “Haber değeri taşıyan olaylar hakkında adil ve doğru haberler yapan iki muhabirimize yönelik iddianameyi kınıyoruz. Onların yanındayız” ifadelerini kullanmıştı.