23.03.2019
Anasayfa EKONOMİ BDDK'dan bazı bankalara soruşturma

BDDK’dan bazı bankalara soruşturma

birgun.net birgun.net

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), müşterilerini yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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BDDK’dan yapılan açıklamada, “Bazı bankaların müşterilerin döviz piyasalarına ilişkin yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair şikayetler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı” denildi.

JP MORGAN’A SORUŞTURMA

BDDK, JP Morgan hakkında da inceleme başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “JP Morgan tarafından yayımlanan raporun ülkemiz bankalarının itibar kaybına yol açtığı şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı. Kurum hakkında idari soruşturma yürütülecek.” denildi.

BİR SORUŞTURMA DA SPK’DEN

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), JP Morgan’ın yayımladığı raporun başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul AŞ’de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik şikayetler üzerine inceleme başlattı.

SPK yaptığı yazılı açıklama ile JP Morgan’ın yayımladığı raporun, yanıltıcı içerikleri nedeniyle, hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığı şikayetleri üzerine inceleme başlattığını duyurdu.

SPK açıklamasında, şunlar kaydedildi:

“22.03.2019 tarihinde JPMorgan Chase & Co. tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı içeriği nedeniyle başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul AŞ’de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik olarak kurumumuza iletilen şikayetler çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında inceleme başlatılmıştır.”

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