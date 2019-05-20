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22.05.2019
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BDDK’den 100 bin dolar üzeri döviz alımlarına ‘tarih farkı’ hamlesi

birgun.net birgun.net

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüm bankalara 100 bin dolar ve üzeri döviz alımlarına 1 günlük valör, yani işlemin yapılış tarihi ile gerçekleştirilme tarihi arasındaki fark koydu. Buna göre, 21 Mayıs tarihi itibarıyla gerçek kişilerin 100 bin dolar ve fazlası döviz alımında para, ilgilinin hesabına bir gün valörlü olarak geçecek.

Dövizde spekülasyonları önlemek için olduğu ileri sürülen uygulamayı Bloomberg, üç ayrı bankacıdan doğruladığını duyurarak aktardı.

Karar, yüklü miktarda dolar alarak piyasadaki dolar miktarını düşürecek perakende satış amaçlı döviz alım işlemlerine vade koymak suretiyle yükselen dolar kuru karşısında lira koruma girişimi olarak değerlendiriliyor.

Döviz işlemlerine komisyon

Türkiye, geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de duyurulan benzer bir kararla on yılın ardından, kredi alımları ve internet bankacılığı haricindeki döviz satış işlemlerine yüzde 0,1 komisyon koymuş ve böylelikle önü alınamayan ekonomik kriz karşısında bütçeye aylık 33 milyon dolar ek gelir yaratmayı hedeflemişti.

“AHMAKÇA İŞLER BUNLAR”

BDDK kararını twitter hesabından yaptığı paylaşımla eleştiren ekonomi yazarı Mustafa Sönmez, “Sorun, tek adam kafanızdadır,” diyerek şunları yazdı:

“Dövize vergi,kısıt getirmeye başlarsan, yarın bunlar dövizimize el koyar, endişesini de beslersin. Ahmakça işler bunlar. Farklı bankalarla çalışır, engellerinizi aşar. Sorun, tek adam kafanızdadır. Onu değişmeden bu işler düzelmez, güven oluşmaz, döviz de inmez.”

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