BDDK’nin şikayetiyle 50 gazeteci ve yazara dava açıldı: Kriz var ama kriz var demek yasak

Aralarında Mustafa Sönmez, Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 50’den fazla isme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan şikayet üzerine dava açıldı.

Dava açılan isimlerin 2018 ağustos ayında yaşanan kur şoku sürecinde sosyal medya hesaplarından sermaye piyasası kanununa muhalefet ettiği iddia edildi.

BUNLARI DEMEK SUÇ MU?

İşte iddianameye alınarak sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu isnat edilen o tweetler:

Merdan Yanardağ:

1- “Ekonomik kriz maalesef patlamış görünüyor. Dolar 6 lira. Küresel finans kapital koskoca bir ülkeyle oynuyor”

2- “Ekonomiyi bu kadar dışa bağlı hale getirir, özelleştirmelerle piyasayı tıkar, dış borca gömülürseniz, sıcak para operasyonlarına gömülüverirsiniz”

Sedef Kabaş Yirmibeşoğlu:

1- “Bir sonraki adım ne, dolar hakkında soruşturma başlatmak, Euro için hapis cezası vermek, pound için yurtdışı yasağı koymak. Ren-ruble-rial ne olacak, onları da vatan haini ilan etmek. Dünya bu kadar sürrealist bir yönetim görmedi. Baskıyla ekonomik krizi bitirebileceğini sanıyor”

2- “Yok dolar 6 lira olmuş, yok TL tarihi değer kaybına uğramış, yok ekonomi çökmüş niye endişe ediyorsunuz ki, ülke yönetimi tek adama bağlanmış, meclis devre dışı kalmış, yargı tahakküm altına alınmış, medya sayılmış, tecrübeli biri maliye bakanı yapılmış

Mustafa Sönmez:

“Bu krizde bankalar da risk altında, alacağını tahsil etmekte güçlük çeken bankalar sıkıntı yaşarlarsa iflas değil se TMSF’ye teslim olurlar.”

Mehmetcan Biber:

“Dolar 7,15 geçeli saatler oldu, 8 TL’ye yürüyor. Başkanlık eşittir kriz. Bahane yok. Ne rahip ne Trump. Bu kriz yönetememe krizi, istifa edin, istifa et. Aynı gemide değiliz, ama gemiyi de sana bırakmayacağız”

Avgazikozanoğlu (Gazi Kozanoğlu)

“Ecevit zamanında veya diğer devalüasyonlarda ekonomik krizlerde dış güçler, ezan bayrak saldırısı unsurları var mıydı, bu kriz Cumhuriyet tarihinin en şiddetli neticesine gebedir. Çünkü diğerlerinin hiç birisinde bu kadar çok uluslararası suçlara bulaşmış idareciler yoktu.”

İddianame hakkında BirGün’e konuşan gazeteci yazar Merdan Yanardağ iddianameye ilişkin şunları söyledi: “Her türlü eleştirel fikri bastırma gayretindeler. Bu despotizmdir. BDDK bankaları korumakla sorumludur, bizim ne sermaye piyasasında ne borsalarda milyon dolarlarımız yok. Dolayısıyla kendi işine baksın.”

Öte yandan kendisinin finans kapitali eleştirdiğini kaydeden Yanardağ bu yorumun iddianameye girmesi hakkında “BDDK kendisini finans kapitale bağlı hissediyor demek ki, biz hatırlatalım, BDDK halkın hizmetinde olmalıdır” dedi.

İddianameye ilişkin BirGün‘e konuşan iktisatçı yazar Mustafa Sönmez şunları kaydetti: “Bunlar torba yasadan sonra şimdi de torba dava icat ettiler. Güya BDDK ihbarı, tabii eleştiriye tahammül edemiyorlar. Tek tek twit atanlarla uğraşıyorlar. Bulduklarını torbaya atıyorlar, sonra da ekonomik istikrara kast suçu diye uyduruyorlar. Bu tip davaların devamını göreceğiz ileriki süreçlerde.”