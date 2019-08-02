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02.08.2019
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Bebeğini tekmeleyen baba serbest bırakıldı!

İzmir'in Balçova ilçesindeki alışveriş merkezinde, kucağında ağlayan bebeği yere sertçe bırakıp, tekmelediği için gözaltına alınan adam emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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İzmir’in Balçova ilçesindeki alışveriş merkezinde, kucağında ağlayan bebeği yere sertçe bırakıp, tekmeleyen ve vahşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen adam, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Önceki gün saat 21.30 sıralarında İzmir, İnciraltı semtinde alışveriş merkezinin oyun bölümünde meydana gelen olayda ismi açıklanmayan adam, biri bebek olmak üzere 4 çocuğuyla alışveriş merkezinin oyun bölümüne geldi.

Adam, 3 çocuğu oyun alanına gidince kucağında taşıdığı bir buçuk yaşındaki bebekle yalnız kaldı.

Bir süre sonra ağlamaya başlayan çocuğu sert şekilde yere bırakan baba, daha sonra bebeğine arkasından tekme attı. Bebeği yine kucağına alıp, yanaklarından öpen adam daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı. Olayı gören çevredekiler, adamı davranışı nedeniyle uyarıp, durumu güvenlik personeline bildirdi.

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Çevredekilerle de tartışmaya giren adam, kucağında taşıdığı bebeği ve diğer 3 çocuğuyla merkezinden ayrıldı. Olay, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan Balçova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeğini tekmeleyen babayı dün (perşembe) akşam saatlerinde gözaltına alındı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, soruşturmayı sürdürüyor.

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