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13.07.2019
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Bedelli askerlik ücreti belli oldu

2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira oldu.

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Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz’da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak.

2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi.


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