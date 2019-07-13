Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz’da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak.
2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi.
2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira oldu.
Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz’da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak.
2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi.