Bedelli askerlik ücreti bu yıl için sabitleniyor

Temmuz’da katsayı artışıyla birlikte artması beklenen bedelli ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitleniyor.

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre, bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyenler, memur maaş katsayısının 240 bin ile çarpımı sonucunda bulunan rakamı bedel olarak yatıracak.

Bugünün rakamıyla 31 bin liraya karşılık gelen bedel, temmuz başında katsayının artmasıyla yükselecekti.

Olası katsayı artışına göre, daha yeni sistem uygulanmaya başlamadan 31 bin olan bedelli askerlik ücreti 33-35 bin lira arasında bir rakama çıkacaktı.

GEREKÇE MAĞDURİYET OLUŞMASIN

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlikte bedelin temmuz ayındaki katsayı artışından etkilenmemesi için farklı bir uygulamaya gidiyor. Bedelin sadece ocak ayında belirlenen memur maaş kat sayısına endekslenmesi esas alındı. Böylece ilk bedel olarak belirlenen 31 bin lira ocak ayına kadar değişmeyecek. Her yıl bedel, ocak ayındaki katsayıya göre belirlenecek. Böylece her ay iki rakam belirlenmesi ve ikinci 6 ay zam gelmesi nedeniyle mağduriyetlerin oluşması engellenecek.