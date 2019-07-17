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17.07.2019
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‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nin afişi yayınlandı

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BluTV’nin özel yapımı olarak 6 yıl aradan sonra 25 Temmuz’da geri dönmeye hazırlanan dizi ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nin afişi yayınlandı. Küllerinden doğarak yeniden Cinayet Büroya dönen Behzat Amir’i sevenleri heyecanla bekliyor.

İnter Medya’nın yapımcılığında Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı, Serdar Akar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun olduğu dizide ayrıca Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimler yer alıyor. 6 yıl aradan sonra BluTV ekranlarında yayınlanacak ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’ kendine has üslubuyla tekrar izleyicilerinin karşısına çıkacak.

İlk sezonu 9 bölümden oluşacak dizinin ilk bölümü 25 Temmuz Perşembe günü BluTV’de izleyicilerle buluşuyor.

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