Behzat Ç.’de Ezhel sürprizi

Yeni bölümleriyle BluTV’de izleyicilerle buluşan ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi‘, 25 Temmuz’da yayınlanan ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Dizinin 1 Ağustos’ta yayınlanacak 2. bölümünde izleyiciyi Ezhel sürprizi bekliyor.

Medyatava’nın haberine göre; İnter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar’ın oturduğu, kendine has dünyasıyla fenomene dönüşen dizinin 2. bölümünde izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Türkiye’de hip-hop / trap kültürünün önde gelen temsilcisine dönüşen, son yılların en sevilen isimlerinden Ezhel’in Killa Hakan Gringo ile kaydettiği yeni şarkısı ‘İlk Kural Saygı‘, dizinin yeni bölümünde kullanıldı.

Başrolünde yer alan Erdal Beşikçioğlu’nun yanı sıra Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu, Kadir Çelik ve Nazlı Kargibi isimlerin rol aldığı ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin merakla beklenen 2. bölümü 1 Ağustos Perşembe günü BluTV’de seyirciyle buluşacak.