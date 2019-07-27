BluTV özel yapımı olarak 6 yıl aradan sonra yepyeni bölümleriyle seyircilerle buluşan ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin ikinci bölümünün fragmanı yayınlandı.

Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı ve yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu oturduğu dizinin yeni bölümüne ait yayınlanan fragman, izleyicileri Behzat Ç.’nin dünyasında heyecan ve aksiyonun bir saniye bile eksik olmayacağını gösterdi.

Erdal Beşikçioğlu’nun hayat verdiği Behzat Ç.’nin tam 6 yıl aradan sonra Cinayet Büro’ya geri döndüğü tanıtımda, Nejat İşler’in canlandırdığı Ercüment Çözer’in yine eski günlerdeki gibi farklı kılıklara bürünerek Behzat ve ekibine zorlu dakikalar yaşatacağı görülüyor.