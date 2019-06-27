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28.06.2019
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Behzat Ç., yalnız dönmüyor

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Türk dizi tarihinin fenomen yapımlarından ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’, 6 yılın ardından BluTV özel yapımı olarak izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İnter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, çekimleri tamamlanan dizide Erdal Beşikçioğlu’nun hayat verdiği Behzat Ç., unutulmaz üyeleriyle birlikte yeni simaların da olduğu Cinayet Büro’ya geri dönüyor. 

Çekimleri Ankara’da gerçekleşen ve ilk günden itibaren Ankaralıların da heyecanla takip ettikleri, yayınlanan ilk fotoğrafların heyecan yarattığı ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin yeni serüvenlerinde Cinayet Büro’nun unutulmaz yüzleri Hayalet (İnanç Konukçu) ve Akbaba’nın (Berkan Şal), Behzat’ı yalnız bırakmadığı yapımda, ekibe katılan yeni isimler ise merak uyandırıyor.

37. İstanbul Film Festivali’nden ‘En İyi İlk Film’ dahil 2 ödülle ayrılan ‘Güvercin’ adlı filmin başrolünde yer alan Kemal Burak Alper ile ‘Kral Lear’ oyununda Haluk Bilginer’le birlikte rol alan Hüseyin Sevimli ve genç tiyatro oyuncusu İlkyaz Arslan, Cinayet Büro’ya dahil oluyor.

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar’ın oturduğu ve senaryosunu Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin yeni bölümleri çok yakında sadece BluTV’de izleyicilerle buluşacak. 

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