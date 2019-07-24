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24.07.2019
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beIN Sports ile kulüpler arasında ödeme krizi sürüyor: Süper Lig’in başlaması ertelenebilir

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüplerle yayıncı kuruluş arasındaki kriz büyüyor.

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Süper Lig’in başlama tarihine bir aydan kısa bir süre kala yayıncı kuruluş beIN Sports ile kulüpler arasındaki ödeme krizi büyüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerde bulunan yayıncı kuruluş yetkilileri henüz anlaşma sağlayamazken ligin başlama tarihinin ertelenmesi söz konusu olabilir.

Yayıncı ile TFF arasında anlaşma sağlanamazsa sözleşmenin feshi de tartışılmaya başlanacak.

Bununla birlikte Süper Lig’in yayın haklarını almak isteyen diğer firmaların da işin içine dahil olabilmesi ve yeni bir ihale sürecine girilmesi gündeme gelecek.

beIN SPORTS NE İSTİYOR?

21 Kasım 2016 tarihinde imzalanan sözleşme ile birlikte beIN Sports’un yayıncısı Digiturk 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için 500 milyon dolar+KDV karşılığında Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma imzalamıştı.

Söz konusu 500 milyon doların yüzde 4’ü Türkiye Futbol Federasyonu’na aktarılıyor. Geri kalan yüzde 14’lük kısım 1. Lig yayını için 1. Lig kulüplerine aktarılıyor. Geri kalan asıl para ise Süper Lig kulüpleri arasında paylaştırılıyor. Söz konusu bütün ödemelerin yarısı güncel dolar kuru, geri kalan yarısı ise sabit kur üzerine TÜFE güncellemesi şeklinde yapılıyor. Örneğin 2017-2018 yılı için 3.26’ya sabitlenen kur yüksek enflasyonun etkisi ise 2018-2019 sezonunda 3.90’a çıkmıştı.

Kulüpler Birliği ile Bein Medya temsilcilerinin buluşmasında bu yılki kur oranı hakkında anlaşmazlık yaşanıyor. 36 ülkede faaliyet gösteren beIN Medya’nın Süper Lig’i oyun kalitesi ve rekabet gücünün düşüklüğünden dolayı başka ülkelere satamadığını öne sürüyor. Bu da kulüplerce kar payını düşürme hamlesi olarak görülüyor.

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