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28.06.2019
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Bekçiler Esenyurt’u abluka altına aldı: Biber gazı, ters kelepçe ve darp

Bekçilerin GBT uygulaması yapmak istedikleri sırada tepki gösteren kişileri ters kelepçe yaparak biber gazı sıktığı anların kameralara yansımasının ardından konuya ilişkin konuştuğumuz yurttaşlar, Esenyurt’un son bir aydır abluka altında olduğunu aktarıyor

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Meral DANYILDIZ

İstanbul Esenyurt’ta günlerdir mahalleliler, bekçiler tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalıyor. Kameralara yansıyan görüntülerde bekçilerin saat 19.00’dan itibaren GBT uygulaması yapmak istedikleri sırada tepki gösteren kişileri ters kelepçe yaparak yere yatırdığı ve biber gazı sıktığı görülüyor. Esenyurt’un abluka altında olduğunu ifade eden yurttaşlar, seçimlerden sonra zaten hâlihazırda olan gerginliğin daha da arttığını kaydediyor.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Konuya ilişkin konuştuğumuz görgü tanıklarından esnaf Yusuf Ulu, yaklaşık bir aydır bu tür müdahalelerle karşı karşıya kaldıklarını ifade ediyor. Ulu, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “ Dün şahit olduğum olayda çocuklara biber gazı sıktıktan sonra yere yatırıp kelepçe taktılar. Sadece onlara değil itiraz edenlere de aynı şeyi yaptılar. Bir suçlunun kimliğini ister gibi istiyorlar. Bizler tepki gösterince bizlere de hakaret ediyorlar. Ufak bir tepkide hemen biber gazı gösteriyorlar. Böylelikle halkla karşı karşıya gelmiş oluyorlar.”

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İTEREK UZAKLAŞTIRILDIM

Olay sırasında tepki gösterdiği için bekçilerce uyarılan bir diğer yurttaş Murat Doğan bekçilere bu şekilde gözaltı yapılmayacağını söylediğinde iterek uzaklaştırıldığını aktarıyor: “Olayı görünce hemen aşağıya indik. Gerekçe olarak ‘Burada sizin emniyetinizi almaya çalışıyoruz’ diyorlar. Dün bu olaylar yaşanırken gözaltına aldıkları işçilerin hemen iki metre yanında mahallede herkesin tanıdığı uyuşturucu satısıcı çok rahat bir şekilde dolaşıyordu. Burada iki sokak ötede oturuyorum ve çarşıya alışverişe çıktığımda bile sorgulama ve üst araması yapmaya çalışıyorlar.”

SOKAK TERÖRÜYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Hüseyin Buluş ise yaşananları ‘sokak terörü’ olarak tanımladı. Buluş, şahit olduğu manzarayı “Hiçbir nezaket kuralına uymuyorlar. İnsanlara mafya gibi davranıyorlar. Şahit olduğum manzara böyleydi. Birden bire durduruyorlar ve insanlara suçluymuş gibi davranıyorlar. En ufak bir itirazda hemen darp ederek ters kelepçe uygulaması yapıyorlar. Bundan bir ay önce de bu tür şeyler oluyordu fakat seçim sürecinde artmaya başladı” ifadeleriyle anlattı.

ESENYURT ABLUKA ALTINDA

Esenyurt’un abluka altında olduğunu kaydeden Ali Yıldırım ise şunları söyledi: “Esenyurt meydanlarını abluka altına alarak gözdağı verme amacı var. Davranış biçimlerinde yanlışlıklar var. Bu sürtüşme devam ediyor.”

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