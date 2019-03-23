Belediye AKP mitingine insan taşıyor

Yerel seçimler için partilerin seçim kampanyaları devam ederken, Ankara Mamak’ta AKP mitingine belediye otobüsüyle insan taşındığı ortaya çıktı.

Fotoğrafta belediye otobüsünün AKP Mamak İlçe Başkanlığı Akdere Mahalle Temsilciliği önünden AKP mitingine insanları taşıdığı görülüyor.

DEVLET İMKANLARIYLA AKP PROPAGANDASI

31 Mart yerel seçimlerine 8 gün kalırken AKP, seçim kampanyası boyunca devletin bütün imkanlarını kullanarak seçim çalışmaları yapmaya devam etti.

İstanbul Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dev boyutlarda iki adet Binali Yıldırım seçim afişi asılmıştı.

AKP ve MHP, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin, “Okullarda siyasi propaganda yürütülemez” maddesini hiçe sayarak okullarda seçim çalışmasını sürdürdü.

AKP Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek öncülüğünde kalabalık bir heyetle okula gelen AKP’liler, yaklaşık 15 dakika okul müdürünün odasında kaldı. Heyetin, bazı öğretmenlerden gelen tepkiler nedeniyle öğretmenler odasına girmediği öğrenildi. Taşyürek’in yanındaki isimlerin ellerinde seçim broşürleri olduğu ve broşürleri okulda dağıttıkları ileri sürülmüştü.

Karşıyaka’nın Örnekköy Mahallesindeki bir okulda seminer adı altında AKP’nin seçim çalışması yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

Cumhur İttifakı’nın Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı MHP’li Memduh Uzunoğlu, oy istemek için ilçedeki iki ilköğretim okulunu ziyaret etmişti.