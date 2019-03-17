Belediye başkanı nasıl olmalı? Dikkat! Sandıkta çocukların oyları var

Dilan Esen

Studio-X ve İnformel Eğitim-çocukistanbul’un işbirliğiyle hazırlanan “Dikkat! Sandıkta Çocukların Oyları Var” projesinin son etkinliği dün gerçekleşti.



‘İstanbul’da yerel seçimleri öne aldık’ temasıyla gerçekleşen proje de, çocuklar, ‘A ve B’ olarak ayrılan İstanbul Belediye Başkan Aday’larına kampanya seçim kampanyası hazırladıktan sonra oy verdi. İlk kez sandığa gitme ve oy verme deneyimini yaşayan çocuklar kendi adaylarının kampanyalarını geliştirdikten sonra birbirlerine karşılıklı yorum yapıp, tartıştılar. 9-14 yaş grubunda çocuklarla birlikte yapılan etkinlik 4 haftadır devam ediyordu. Yaklaşık 150 çocuğun katıldığı etkinlikten çıkan sonuçlara göre çocuklar sadece kendilerini ilgilendiren konulara değil şehir planlaması, ulaşım, çevre ve yeşil alan, sosyal hizmetler, yönetim şekli ve anlayışı konularında tartıştı.



Çocuklar İstanbul’da yaşamak istemiyor



‘İstanbul zarif bir gül gibi beton döktükçe yaprakları dökülen’ yazılı pankartlar hazırlayan çocuklar; yeşil alan, yenilenebilir enerji, hava kirliliği ve mahalle kültürünü savunurken, megakente hayır dedi. Yapılan seçimlerin sonucunda seçimi yüzde 75 oy ile A adayı kazanırken, çocuklar doğa dostu, yenilenebilir enerjiyi savunan, yönetimde kadınlara yer veren, şeffaf bir yönetim anlayışına sahip, hayvan ve insan dostu adayı tercih etti.



Gerçekleşen etkinlikte çocuklara ‘Büyüyünce İstanbul’da yaşamak ister misin?’ sorusu yöneltildiğinde çocukların yüzde 90’ının hayır cevabını verdi. Çocukların birçoğu ‘Daha çok yeşil alan olan bir yerde yaşamak isterim’ ‘Doğayı korumamız gerekirken gökdelen dikiyorlar’ dedi.

Çocukların da söz hakkı var

Çocuklar yönetimde çocuk ve gençlik meclisleri istedi. Şehirde çocukların da söz hakkı olduğu belirtilirken, ihtiyaç sahibi aileler için şehre yayılan sosyal konutlar ve yaşlılar için huzurevi değil evde bakımın olması gerektiği üzerinde duruldu.



Özgür iradeleriyle oy kullanmaktan hoşlanırken, kendilerini sorumlu hissettiklerini belirtti. Oy vermek için 18 yaşını beklemek istemeyen ve oy vermenin kendilerinin de hakkı olduğunu dile getiren çocuklar “Demokrasinin içinde bulunmak bize kendimizi çok iyi hissettirdi” dedi.



Çocuklarının böyle bir işin içinde yer almasının ve oy kullanmasından mutlu olduklarını belirten aileler, “Onları büyümüş, kendi söz haklarına sahip olmuş ve kendi iradeleriyle iyiyi seçebiliyor olmaları çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.