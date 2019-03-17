17.03.2019
Anasayfa YAŞAM

Belediye başkanı nasıl olmalı? Dikkat! Sandıkta çocukların oyları var

Çocuklar, İstanbul’da nasıl bir belediye başkanı istediklerine sandıkta cevap verdi. Yaklaşık 150 çocuğun katıldığı etkinlikten çıkan sonuçlara göre, çocuklar sadece kendilerini ilgilendiren konulara değil; şehir planlaması, ulaşım, çevre, yönetim şekli ve anlayışı konularında tartıştı

birgun.net birgun.net

Dilan Esen

Studio-X ve İnformel Eğitim-çocukistanbul’un işbirliğiyle hazırlanan “Dikkat! Sandıkta Çocukların Oyları Var” projesinin son etkinliği dün gerçekleşti.

‘İstanbul’da yerel seçimleri öne aldık’ temasıyla gerçekleşen proje de, çocuklar, ‘A ve B’ olarak ayrılan İstanbul Belediye Başkan Aday’larına kampanya seçim kampanyası hazırladıktan sonra oy verdi. İlk kez sandığa gitme ve oy verme deneyimini yaşayan çocuklar kendi adaylarının kampanyalarını geliştirdikten sonra birbirlerine karşılıklı yorum yapıp, tartıştılar. 9-14 yaş grubunda çocuklarla birlikte yapılan etkinlik 4 haftadır devam ediyordu. Yaklaşık 150 çocuğun katıldığı etkinlikten çıkan sonuçlara göre çocuklar sadece kendilerini ilgilendiren konulara değil şehir planlaması, ulaşım, çevre ve yeşil alan, sosyal hizmetler, yönetim şekli ve anlayışı konularında tartıştı.

Çocuklar İstanbul’da yaşamak istemiyor

‘İstanbul zarif bir gül gibi beton döktükçe yaprakları dökülen’ yazılı pankartlar hazırlayan çocuklar; yeşil alan, yenilenebilir enerji, hava kirliliği ve mahalle kültürünü savunurken, megakente hayır dedi. Yapılan seçimlerin sonucunda seçimi yüzde 75 oy ile A adayı kazanırken, çocuklar doğa dostu, yenilenebilir enerjiyi savunan, yönetimde kadınlara yer veren, şeffaf bir yönetim anlayışına sahip, hayvan ve insan dostu adayı tercih etti.

Gerçekleşen etkinlikte çocuklara ‘Büyüyünce İstanbul’da yaşamak ister misin?’ sorusu yöneltildiğinde çocukların yüzde 90’ının hayır cevabını verdi. Çocukların birçoğu ‘Daha çok yeşil alan olan bir yerde yaşamak isterim’ ‘Doğayı korumamız gerekirken gökdelen dikiyorlar’ dedi.

Çocukların da söz hakkı var

Çocuklar yönetimde çocuk ve gençlik meclisleri istedi. Şehirde çocukların da söz hakkı olduğu belirtilirken, ihtiyaç sahibi aileler için şehre yayılan sosyal konutlar ve yaşlılar için huzurevi değil evde bakımın olması gerektiği üzerinde duruldu.

Özgür iradeleriyle oy kullanmaktan hoşlanırken, kendilerini sorumlu hissettiklerini belirtti. Oy vermek için 18 yaşını beklemek istemeyen ve oy vermenin kendilerinin de hakkı olduğunu dile getiren çocuklar “Demokrasinin içinde bulunmak bize kendimizi çok iyi hissettirdi” dedi.

Çocuklarının böyle bir işin içinde yer almasının ve oy kullanmasından mutlu olduklarını belirten aileler, “Onları büyümüş, kendi söz haklarına sahip olmuş ve kendi iradeleriyle iyiyi seçebiliyor olmaları çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

Önceki haberSoylu: 31 Mart’ta biz bir zafiyete uğrarsak kaymakamlar valiler sokağa çıkamaz
Sonraki haberAlper Taş’tan iktidara tepki: Halkın sorunlarından haberleri yok

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

YAŞAM

Hasankeyf’te balıkların nesli tükeniyor

birgun.net -
Hasankeyf’te taşıma işlemleri için inşa edilen köprü, balıkların göç yolunu kapattı. Yasak...
Devamını Oku
ÖZEL

Geleceğe umut veren gençler

DİLARA ŞİMŞEK -
Balıkesir Bandırma’da bir grup lise öğrencisinin kurduğu Zeyrek Gençlik Kulübü, ihtiyaç sahibi...
Devamını Oku
YAŞAM

Ovacık’ta kulaklı orman baykuşu görüntülendi

birgun.net -
Dersim'in Ovacık ilçesinde, popülasyonu azalma eğiliminde olan kulaklı orman baykuşu fotoğraflandı.
Devamını Oku
YAŞAM

Annesi doğumda ölen kuzuyu inek emziriyor

birgun.net -
Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğum yapan inek, kendi yavrusu ile annesi ölen kuzuya...
Devamını Oku
SEÇTİKLERİMİZ

Dünyanın en yaşanılabilir kentleri belli oldu

birgun.net -
Dünyanın en yaşanılabilir şehirler listesi açıklandı. Viyana 10'uncu defa dünyanın en yaşanılabilir...
Devamını Oku
YAŞAM

Yeni sigara: Hava kirliliği

birgun.net -
Yapılan bir araştırma, Avrupa'da hava kirliliğinden kaynaklanan ölümlerin, sigaradan ölenlerden daha fazla...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,643BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,518TakipçiTakip Et
8,344AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

ÖZEL

Kentte unuttum, müzikle hatırladım

Burak Abatay -
In Hoodies, ikinci stüdyo albümü ‘Recalibrated Expectations’ı yayımladı. Müzisyen Murat Kılıkçıer, In...
Devamını Oku
ÖZEL

Olsan bir dert, olmasan bir dert

TİMUR AKKURT -
4 yıl önce “Teknolojik Arınma Kampı” diye BirGün Cumartesi eki için bir...
Devamını Oku
ÖZEL

Ankara’da sanat rüzgârı

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Türkiye’den ve dünyadan sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiren ArtAnkara, 14 Mart...
Devamını Oku
ÖZEL

Geleceğe umut veren gençler

DİLARA ŞİMŞEK -
Balıkesir Bandırma’da bir grup lise öğrencisinin kurduğu Zeyrek Gençlik Kulübü, ihtiyaç sahibi...
Devamını Oku
ÖZEL

Aşı karşıtlığı büyük risk

Burcu Cansu -
Şair, yazar Dr. Ceyhun Atuf Kansu’nun doğumunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler...
Devamını Oku

SON HABERLER

Grimm Masalı

YAZARLAR FIRAT TOPAL -
Başakşehir’in Kayseri deplasmanındaki puan kaybıyla umutlarını tekrar yeşertmek isteyen Galatasaray, 2-0 geriye...
Devamını Oku

Konya’da 9 yavru köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

GÜNCEL birgun.net -
Konya'da çuval içerisine konularak ölüme terk edilmiş 9 yavru köpek bulundu.
Devamını Oku

Trabzon’da polis karakolunun olduğu binaya AKP afişi asıldı

GÜNCEL birgun.net -
Trabzon Çarşıbaşı Emniyet Karakoluna, AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu’nun...
Devamını Oku

Juventus ligde ilk kez kaybetti

SPOR birgun.net -
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, Genoa deplasmanında 2-0 yenildi...
Devamını Oku

Oy pusulalarını PTT taşıyacak

GÜNCEL birgun.net -
PTT AŞ, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy pusulalarının sandıkların bulunduğu yerlere...
Devamını Oku

Özhaseki’den anket açıklaması

SİYASET birgun.net -
AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, anket sonuçları geldikçe keyifli...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi