Belediye başkanı yetkisinin genelgeyle gasbı

Dr. Ali Mert TAŞCIER – Yerel Yönetim Uzmanı

Ticaret Bakanlığı yayımladığı genelgeyle seçilmiş belediye başkanlarının belediye şirketlerine yaptığı atamalara dair yetkiyi, belediye meclislerine verdi. Belediye şirketlerinin varlıkları, verimlilik durumları, yerindeliği, kamu hizmetine katkıları hepsi ayrı ele alınmalı ki kanımca bunlar oldukça tartışmalıdır. Ama Ticaret Bakanlığı’nın şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ilişkin genelgesiyle tartışma farklı bir boyut kazanmıştır. Buna bakmakta yarar vardır.

Bildiğimiz gibi belediye iktisadi teşekkülleri de denilen belediye şirketlerine dair derli toplu bir yasal düzenleme yok. 5393 sayılı Belediye Kanunu madde 70’e göre belediyeler kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir. 71. madde ise belediyeler, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir. 5216 sayılı kanun 26. maddede; “Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler.

Büyükşehir belediyesi, kendine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” denilmektedir. Türk Ticaret Yasası’nın 16. maddesinin 1. fıkrasına göre, belediyeler tarafından özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere kurulan teşekkül ve müesseseler, “şirketler” tacir sayılırlar. (Fıkra metni: Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlarda tacir sayılırlar.)

KANUNEN YETKİ VERİLMİŞ

Türk Ticaret Kanunu’nun Amme Hükmi Şahıslarının İştiraki başlığını taşıyan 275. maddesinde; “devlet, vilayet, belediye gibi kamu tüzel kişilerinden birisine esas sözleşmeye koyulacak bir kayıtla pay sahibi olmasa dahi, konusu kamu hizmeti olan anonim şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında temsilci bulundurma hakkı verilebilir” denilmektedir. Dolayısıyla, belediyelerin şirket kurmasını ya da şirketlere ortak olmasını yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Belediyeler de, bu durumdan yararlanarak “Limited” veya “Anonim Şirket” unvanıyla şirket kurmaktadır. Aynı kanunun 408. maddesinin 2. fıkrasının b) bendi ise şirket Genel Kuruluna “Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları” yetkisini vermiştir. Bu durumda genel kurulu oluşturan pay sahiplerinin yüzde 90’ların üzerinde belediye olduğu düşünülürse belediyeyi temsilen Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişiler genel kurulu oluşturacak, yönetim kurulunu belirleme yetkisine sahip olacaktır ve genel kurula sunulan isimler ki belediye başkanının tasarrufudur, yönetim kurulu üyesi olacaktır.

YETKİ BAŞKANDA

Konunun daha net hükümleri de söz konusudur. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 37. maddesi “Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir” der. Belediye Başkanının aksine bir hüküm yoksa tek başına yaptığı atamaların ve görevlendirmelerin temeli de bu hükümdür. Yine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 17’nci maddesi açık biçimde büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olarak belediye başkanını belirlemiştir. Aynı kanunun 1. fıkrasının e) bendi “Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak” i) bendi ise “Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.” hükümlerine yer vermiştir. Yani mazbatasını almış bir belediye başkanı, belediyenin ve bağlı kuruluşlar ile şirketlerin yöneticisidir, amiridir. Bu nedenle ilgili şirketlerde de kendisi yöneticidir ve hatta esasen genel müdür statüsündedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11 ve 17. maddelerinde ihaleye giremeyecekler ile yasaklı fiiller nedeniyle ayrıca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinin 1. fıkrası gereğince ita amirleri ihaleye giremeyeceği için belediye başkanının buralarda temsili sorun doğurmaktadır. Bu durumda büyükşehir belediye başkanı, belediyeyi ve kendisini temsilen genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliklerine atama yapabilir. Özetle belediye başkanı, belediyenin en üst yöneticisidir ve tüzelkişiliği temsil eder. Belediye şirketlerine dair yasal yetkilerine bakınca, buralara doğrudan atama hakkı ve yetkisi vardır. Bu durum tartışmalı değildir. Üstelik bu konudaki yetkilerini pekiştirecek başka düzenlemeler de vardır.

GÖREVDEN ALABİLİR

Yerel yönetim doktrini belediye sermayesinin, belediye başkanı tarafından yönetileceğini, yasal olarak temsil yetkisinin de kendisinde olmasıyla birlikte düşünüldüğünde, mazbatanın aslı gibi onaylı fotokopisi ve dilekçeyle şirketlerin genel yönetimine ve yönetim kurullarına dair işlem yapabileceğini kabul etmektedir. Tek ortaklı şirket olabileceği hükmü de göz önünde bulundurulunca, Büyükşehir Belediye Başkanı, kararına direnen yönetim kurulunu tek başına tümden görevden alabilir. Yenisini atayabilir. Dilerse genel kurul yoluyla da anlattığım biçimde süreci yönetebilir.

Ticaret Bakanlığı yayınladığı genelgeyle yeni tip vesayet yöntemleri geliştirmektedir. Yerel yönetimlerin yönetsel ve mali özerkliğine dair gerek anayasal gerekse yasal hükümler yok sayılmaktadır. Anayasa ve ilgili mevzuat zaten merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde denetimine dair yöntemleri belirlemiştir. Bunun haricinde yeni ve fiili yöntemlerle merkezi yönetimin keyfince yerel yönetimlere dair düzenleme yapması, Türkiye’nin imzaladığı uluslararası belgelere de aykırıdır. Kuvvetler birliğine gidiş anlamına gelen son Anayasa değişikliğinin, özellikle fren-denge mekanizmaları açısından yanlışları ve sorunları her geçen gün ortaya çıkarken, bu tip keyfi hamleler, yanlış ve sorunları pekiştirecektir.