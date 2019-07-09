Belediye çalışanları TİS için sandığa gitti

Berkay SAĞOL

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika Tüm Bel-Sen arasında 5 bin 760 kamu emekçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri devam ederken, sendika belediyenin yaptığı teklifi işçilere sormak için referanduma gitti. Belediye ile belediyeye bağlı işyerlerinde kurulan sandıklarda emekçilere taslaktaki 6 maddenin kabul edilip edilmemesi konusunda görüşleri soruldu. Hafta sonu itfaiye çalışanlarıyla başlayan oy verme işlemi dün akşam 17.30’a dek sürdü.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube’nin düzenlediği referandumda emekçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT ana hizmet binaları, Oğuzlar, Halkapınar ve Sosyal Yaşam Kampüsü ek hizmet binaları, Merkez İtfaiye Birimi ve İZSU Halkapınar Tesisleri başta olmak üzere 10 işyerinde, üzerinde kabul veya ret yazılı kâğıtları şeffaf sandıklara atarak oy kullandı. Gazetemizin baskıya gittiği saatlerde oy verme işlemi devam ediyordu.

‘SON SÖZÜ EMEKÇİLER SÖYLESİN İSTİYORUZ’

TİS sürecini BirGün’e değerlendiren Tüm Bel-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Anıl Kaçar, “Bizim TİS sürecinin başından beri 40’a yakın talebimiz vardı. Bu TİS ek ödentileri dâhil, ikramiyeler dahil, özlük ve sosyal haklarımıza dair tüm taleplerimizi belediyelerdeki emekçilerden doğru kurduk. Toplam 5 bin 760 personel var. Talepleri oluştururken neredeyse çalışanların yüzde 80’ine gittik diyebiliriz” dedi.

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Belediyenin işçilere 3 ikramiye teklif ettiğini belirten Kaçar, “TİS komisyonunca yürüyen talepleri hep böyle tartıştırmaya devam ettik. Oluşturduğumuz taslak da bizce emekçilerin mutabakat metniydi. Gelinen noktada maddi başlığa dair bize 1600 TİS sözleşmesi ek ödentisi, 3 tane de ikramiye teklif ettiler. Biz de bu teklifin hazırladığımız taslakla kıyaslandığında sunulabilir olduğunu düşündük. Başındaki irademizi; yani sözün, yetkinin, kararın emekçilerde olduğunu iradesini daha güçlendirmek için de 10 yerde sandık kurduk. Bu sözleşme taslağına, belediyenin teklifine dair son sözü emekçiler söylesin istiyoruz” diye konuştu.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin teklifi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tüm Bel-Sen’e iletilen teklif şu şekilde:

• Toplu İş Sözleşmesi Ödentisi (Sosyal Denge Tazminatı) aylık brüt 1.882 TL, net 1.600 TL olması (Mevcut durumda net 1054 TL).

• 1 Mayıs, 29 Ekim’de net 750 TL ve kurban bayramında net 1000 TL’lik 3 ikramiye verilmesi.

• Kreş sayısının belediye idaresi, İZELMAN ve sendika ile yapılacak çalışma doğrultusunda artırılması.

• Yemekhane iş ve işleyişinin sendika ile birlikte yapılacak düzenleme ile iyileştirilmesi.

• Öncelikli olarak İZSU’nun yemekhane yapımına dair başlayan ihale sürecinin takip edilmesi.

• Görevde yükselme (müdürlük dahil) ve unvan değişikliği sınavının ivedi olarak açılması.

• Ulaşım kartının BİSİM ve arabalı vapurlarda da geçerli olmasına dair çalışmanın başlatılması.