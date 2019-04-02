Belediye el değiştirdi tanzim çadırı kaldırıldı

Ankara Sincan ve Çankaya’da Büyükşehir Belediyesine ait tanzim satış çadırları dün öğle saatlerinde belediye görevlilerince kaldırılmaya başlandı.

Sincan’daki Lale Meydanı’nda ve Çankaya’da Kızılay Meydanı’nda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait tanzim satış çadırını belediye ekipleri topladı. Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artış üzerine başlatılan tanzim satış uygulaması ile yurttaşa piyasaya göre daha ucuz ürünler ulaştırmayı planlıyordu.

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Uygulama, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız ve ucuza satış yaparız” ifadeleriyle başlamıştı.

Ülkenin diğer bölgelerindeki satış noktalarının kaldırılıp kaldırılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.