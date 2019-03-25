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25.03.2019
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Belediye-İş’ten Tunç Soyer’e destek

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’e desteğini açıkladı.

Belediye-İş’in Kapılar’daki Şube binası önünde bir araya gelen sendikacılar ve belediye işçileri, 31 Mart seçimlerinde oylarını Tunç Soyer’e vereceklerini kaydetti.

Tunç Soyer’e destek için düzenlenen mitinge Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da katıldı.

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