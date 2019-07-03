Belediye otoparkları denetimsiz

İşletme hakkı Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA’da bulunan ancak ihale yapılmaksızın üçüncü kişilere devredildiği ortaya çıkan belediye otoparklarının denetlenmediği ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet raporlarına göre, korsan otopark faaliyetlerinin önlenmesi için düzenli kontrol edilmesi gereken otoparkların sadece yüzde 13,85’i denetimden geçti.

Ankara Rüzgarlı Sokak’taki esnafın yol kenarındaki ücretli otoparklara ilişkin düzenlediği protesto sırasında yaşanan ölümle gündeme gelen belediye otoparklarındaki denetimsizlik dikkati çekti. Olayın ardından denetimlerin sıklaştırılacağı açıklansa da bu vaadin lafta kaldığı öğrenildi.

YARISI KONTROL EDİLMEDİ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı ortaklığıyla yapılması planlanan otopark denetimleri, 2015 yılı itibarıyla giderek azaldı. Ankara’da, 2015 yılında belediyeye veya kişilere ait otopark işletmelerine yönelik öngörülen 125 denetimin 105’i tamamlansa da hedef yakalanamadı. 2016 yılında ise denetimler etkisini iyice kaybetti. ABB İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, 125 denetimin yapılması planlanan otoparklardan sadece 72’sini denetlenebildi. Ankara’daki otoparkların yüzde 42’si kontrol edilemedi.

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GEÇEN YIL DENETİMSİZ GEÇTİ

Ankara’daki belediye otoparklarının işletmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görevinden alınan Melih Gökçek’in yerine getirilen Mustafa Tuna döneminde ANFA’dan Beltaş ve ANPARK’a devredildi. Bu kararın ardından denetimler daha da azaldı. Belediyenin, “Belirlenen otopark fiyatlarının uygulanmasının sağlanması, emniyet ve zabıta ile işbirliği yaparak denetim yapılması, korsan otopark faaliyetlerinin önlenmesi için düzenli olarak kontrollerin yapılması” ve “Çıkan olumsuzlukların giderilmesi için düzenli kontrollerin yapılması” amacıyla 130 olarak belirlediği kontrol sayısının ise sadece 18’i gerçekleştirildi. 2018 yılında deneten otoparkların oranı yüzde 13,85’te kaldı.