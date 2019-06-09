Belediyeden maaşa bağlanan AKP Gençlik Kolları Başkanı hakkında suç duyurusu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, AKP Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Özel’in belediyede “büro elemanı” olarak istihdam edildiği ancak Özel’in belediyede hiç çalışmadığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili konuşan Bayramiç Belediye Başkanı CHP’li Mert Uygun, AKP Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Özel hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

31 Mart seçimlerinde Bayramiç’te oyların yüzde 54’ünü alarak belediye başkanı seçilen CHP’li Mert Uygun, AKP’den devraldığı belediyede mali ve idari tablolarda inceleme başlattı.

Sözcü’den Mehmet Andaç’ın haberine göre yapılan incelemede AKP Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Özel’in, 2018 yılı Haziran ayında Bayramiç Belediyesi’nde “Büro elemanı” olarak istihdam edildiği, ancak Özel’in belediyede hiç çalışmadığı iddia edildi.

SEÇİMDEN HEMEN SONRA İSTİFA ETTİ

Bayramiç Belediye Başkanı CHP’li Mert Uygun, Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Özel’in seçimden bir gün sonra istifa ettiğini belirterek, şöyle konuştu: “Doğukan Özel AKP Gençlik Kolları Başkanı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında işe girmiş. Bu sene 1 Nisan’da da istifa etmiş. Zaten Bayramiç halkı ve ben dâhil hepimiz biliyorduk seçimden öncede belediyede çalışmadığını. Birim amirlerine sorduk ve belediye çalışanlarına sorduk ‘Şahıs çalışıyor muydu burada?’ diye. Çalışmıyordu cevabını alınca bizde savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Halkımızı söz vermiştik haksızlık ile mücadele konusunda. Bu mücadelemizi başlattık.”