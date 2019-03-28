Belediyeler, dernek ve birliklere 1 milyar kaynak ayırdı: Sayıştay, Bakanlığa harcamaları sordu

Belediyelerin kâr amacı gütmeyen dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık gibi kurumlara bir yılda 1.2 milyar lira aktardığı ortaya çıktı. Merkezi yönetimin kasasından aktarılan 3.7 milyar liralık yardımın üçte biri oranındaki bu tutarın kimlerin kasasına girdiği ise açıklanmadı.



İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, bütçeden bir yılda kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler 1 milyar 241 milyon lira oldu. Bunun 853 milyonu dernek, birlik, kurum, sandık gibi kuruluşlara giderken ikinci sırada ‘diğerleri’ başlığı altında yapılan yardımlar yer aldı. Bu kalemden memurlara öğle yemeği yardımı olarak 138 milyon ayrılırken 5 milyon lira Türk Kültür Varlığının Korunması ve Tanıtımı giderlerine, 4 milyon lira sosyal amaçlı transferlere, 2 milyon lira da kamu işveren sendikalarına gitti. Ayrıca ‘Diğer sermaye Transferleri’ başlığı altında da dernek ve birliklere 184 milyon lira aktarıldı. ‘Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara’ yapılan bu yardımlar, belediyelerin yurttaşlara yaptığı 1.6 milyarlık tutara yaklaştı.



KİME GİTTİ?



Sayıştay’ın hazırladığı 2017 yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu’nda ise yerel yönetimlerin bütçelerinden kâr amacı gütmeyen kuruluşlara, hane halkına ve yurtdışına yapılan transferler ile sermaye transferlerinin tutar bilgilerinin bulunduğu, ancak yardım ve harcamalara ilişkin herhangi bir değerlendirmenin yer almadığının altı çizildi.



Sayıştay, İçişleri Bakanlığı’nı her yıl haziran ayının ortasına kadar hazırlanıp kamuoyuna açıklanması gereken raporu geciktirdiği için eleştirdi. Sayıştay, “Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, yasal zorunluluklara aykırı olarak zamanında kamuoyu ile paylaşılmamış ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmemiştir” denildi.



Sayıştay, bakanlığın yerel yönetimler hakkındaki raporuna ilişkin önemli eksiklikler de belirledi. Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu’na ilişkin Sayıştay’ın tespit ettiği eksikliklerden bazıları şöyle:



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• Bütçe gelir ve gider hedeflerine ilişkin bilgi ve değerlendirmeler bulunmamaktadır.



• Mahalli idarelere yapılan yardımların ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara, hane halkına ve yurtdışına yapılan transferler ile sermaye transferlerinin tutar bilgileri yer almakta, yardım ve harcamalara ilişkin herhangi bir değerlendirme ise yer almamaktadır.



MALİ TABLOLAR HATALI



• Yıl içinde yapılan yatırımlar ile gelecek yıllara yaygın yüklenmelere ilişkin açıklık ilkesine uygun, açık ve ayrıntılı bilgilere yer verilmemiştir.



• İç denetim sonuçları hakkında bilgi ve değerlendirmelere yer verilmemiştir.



• Mahalli idarelere bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarının borçlarına ilişkin herhangi bir bilgi ve değerlendirmeye yer verilmemiştir.



• Konsolide mali tabloların kapsam olarak hatalı olması sebebiyle tam ve doğru bilgi içermedikleri tespit edilmiştir.