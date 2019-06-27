Belediyelere ‘merkezi kayyum’ dönemi

İsmail Arı

Yerel seçimlerde kan kaybeden AKP, Ticaret Bakanlığı, valilikler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı kullanarak seçim yenilgisinin rövanşını almak istiyor. Yapılan yönetmelik değişiklikleri ve yetki devirleri ile belediyelere adeta ‘merkezi kayyum’ atanıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliklerle belediyelerin birçok yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredildi. Kentsel dönüşüm gerekçesi ile belediyelerin yetkileri kısıtlandı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu alandaki yetkisi genişletildi. Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği değişikliği ile ‘uygulama alanı’ tanımı değiştirilerek, merkezi yönetime Türkiye’deki tüm kentsel dönüşüm uygulamalarına müdahale etme yetkisi verildi. Yönetmeliğe eklenen maddelerle Bakanlık, kentsel dönüşüm yapılan alanlarda en küçük parsele bile Uygulama Alanı ismi altında müdahale etme ve bu alanda plan dâhil her türlü işlemi yapma hakkını elde etti. Değişikliklere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bizzat veya şikayet üzerine ilçe belediyelerinden riskli yapı tespiti talebinde bulunabilecek.

Getirilen yeni tanımlamalarla tüm imar yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın elinden toplanmasının önü açıldı. Buna göre, belediyeler artık bakanlığın her il için hazırlayacağı “Çevre Düzeni Planı’na” uygun hareket etmek zorunda kalacak. Başkanlık sistemi gerekçe gösterilerek, Resmi Gazete’ de yayımlanan değişiklikler ile belediyelerin iş ve işlemlerini düzenleyen konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yetki verildi.

İMAR YASALARI YETKİ DEVRİ

Bu arada AKP, Meclis’e imar yasalarında kapsamlı değişiklikler yapan “torba yasa teklifi” sundu. Meclis’e sunulan “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Recep Tayyip Erdoğan’a sorunlu taşınmazların belirlenmesinde geniş yetki verildi.

TİCARET BAKANLIĞI DEVREDE

Birçok belediye başkanlıklarını kaybetmesine rağmen belediye meclislerinde çoğunluğu elinde bulunduran AKP, başkanlıklarda olan yetkiyi belediye meclisine devretti. Ticaret Bakanlığı’nın Mayıs ayında yayımladığı genelge ile artık belediye iştiraklerine yönetici atama yetkisi belediye başkanlarından alınarak belediye meclisine verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Halk Ekmek Yönetim Kurulu’na atadığı isimler, bu genelgeye dayanarak Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylanmadı.

VALİLİK KISKACI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in halk plajı projesi Valilik engeline takıldı. Valiliğin belediyeye gönderdiği yazıda, alanın Millet Bahçesi yapılacağını ve çalışmanın bir an önce durdurulması istendi.

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ATAMA FURYASI

• Yapılan son atamalarla da aralarında eski belediye başkanı ve belediye başkan adaylarının bulunduğu AKP’liler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda önemli görevlere getirildi.

• Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 31 Mart seçimlerinde AKP’de Kars Belediye Başkan aday adayı olan Ali Vedat Çiftçi atandı.

• AKP’li eski Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü oldu.

• AKP’li Sultanbeyli eski Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Abdullah Uçan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. Uçan, 31 Mart seçimleri öncesinde AKP’den Sultanbeyli Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu.

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AKP İKTİDARININ AYAK OYUNLARI

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun BirGün’e yaptığı açıklamada, Başkanlık sistemiyle birlikte yönetim biçiminin tek elde toplandığını belirterek şunları söyledi:

“Bütün demokratik kazanımlar ve demokratik yapılar, Saray rejiminin bir tek sözüyle lağvedilebilir hale gelmiştir. Belediyelerle ilgili iktidarın son adımları, öncelikle bizim büyükşehir belediye başkanlarımızı çalıştırmamaya yönelik ucuz, kabul edilebilir olmayan, anti demokratik ve mantıksız kararlardır. Belediye başkanlarımızın hepsi büyük bir çoğunlukla, milli iradenin tecellisiyle iş başına gelmiştir. AKP iktidarının ayak oyunlarıyla başkanlarımızın halka hizmeti engellenemeyecektir.”