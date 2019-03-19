19.03.2019
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Belediyenin borçlarını ödedik

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Yalova’nın Çınarcık ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Avni Kurt, 31 Mart seçimleri öncesinde önemli vaatlerde bulundu.

Göreve geldikten sonra, Çınarcık Belediyesi’nin SGK’dan UEDAŞ’a, YA-KAB’tan Yeşil Körfez Su Birliği ve Yalova Turizm Birliği’ne kadar birçok kuruma olan borcunu ödeyen ve hâlâ ödemekte olan Kurt, önceki AKP’li yönetimin bu kurumlara yıllarca ödeme yapmadığını, 371 firmaya borcu olan ve işçilerinin 6 ay maaş alamadığı bir belediyeyi devraldığını belirtti.

Çınarcık’ın yol, su, kanalizasyon ve temizlik sorunlarını çözen, belediyenin araç filosunu genişleten, Beyaz Masa ve Kent Konseyi’ni kuran, ‘Hoş geldin bebek’, ‘Çocuklarımız için sevgiyle örüyoruz’ ve ‘Altın Çınar Festivali’ gibi sosyal ve kültürel projelere imza atan Kurt, 31 Mart yerel seçimlerini kazanması halinde Çınarcık’a, kültür merkezi, kreş, otel ve plaj kazandıracağını söyledi.

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