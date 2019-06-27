Belediyenin “ekmeğini” yemişler: AKP kongrelerine ücretsiz ekmek

Ankara Halk Ekmek A.Ş.’nin AKP kongrelerine, gençlik kolları toplantılarına ve seçim merkezlerine faturasız “Şampiyon Ekmek” gönderdiği ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında şikayette bulunulacağı ve eski yönetim kurulu üyelerine ilişkin sorumluluk davası açılacağı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek AŞ’de Genel Müdürlük görevinde bulunan Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında, parti kongrelerine, gençlik kolları toplantılarına ve seçim merkezlerine faturasız “Şampiyon Ekmek” gönderildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.