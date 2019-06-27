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27.06.2019
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Belediyenin “ekmeğini” yemişler: AKP kongrelerine ücretsiz ekmek

Ankara Halk Ekmek A.Ş.’nin, AKP kongrelerine ve gençlik kolları toplantılarına ücretsiz “Şampiyon Ekmek” gönderdiği ortaya çıktı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Ankara Halk Ekmek A.Ş.’nin AKP kongrelerine, gençlik kolları toplantılarına ve seçim merkezlerine faturasız “Şampiyon Ekmek” gönderdiği ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında şikayette bulunulacağı ve eski yönetim kurulu üyelerine ilişkin sorumluluk davası açılacağı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek AŞ’de Genel Müdürlük görevinde bulunan Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında, parti kongrelerine, gençlik kolları toplantılarına ve seçim merkezlerine faturasız “Şampiyon Ekmek” gönderildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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