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25.06.2019
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Belediyenin halk plajı girişimine Valilik engeli: “Millet Bahçesi yapılacak”

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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin’in CHP’li Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, sahildeki Deniz Aquapark’ın yerine halka açık plaj yapmak için çalışma başlattığını ancak Seçer’in çalışmasının Valilik engeline takıldığını söyledi.

Antmen, Valiliğin plaj çalışmalarını durdurma yazısı gönderdiğini ve gerekçe olarak da bahsi geçen alana Millet Bahçesi yapılacağının ifade edildiğini belirtti.

CHP’li Vekil karara tepki göstererek “Daha önce Mersin’de tarihi Tevfik Sırrı Gür Stadı ve yanındaki Seyfi Alanya Spor Salonu Millet Bahçesi yapılacak diye yıkıldı. Stadı ve spor salonunu yıktılar ama hala ortada bir şey yok. Tek bir çivi çakılmadı. Bakın Yaz ayı geldi. Ve belediyemiz 30 Ağustos’ta açılmak üzere halkımızın tamamının faydalanması için bir halk plajı yapıyor ama valilik buna engel oluyor. Yani Mersin Valisi halk plajını millet bahçesi yapacağız diye halka kapattı” dedi.

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Antmen, iktidarın ve uzantılarının halkın iradesinden rahatsız olduklarını ve sosyal, toplumcu belediye anlayışının rantçı anlayışa galip gelmesinin büyük bir rahatsızlık yarattığını ileri sürerek “Halka ait yerler, alanlar, ormanlar yine halk adına kullanılmalıdır. Bizim belediyelerimiz bunu yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Vahap Seçer halkı için çalışıyor ama birileri rant alanları yaratamadığı için rahatsız oluyor anlaşılan. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler halk için halkla birlikte çalışmaya ve hizmet etmeye devam edecektir” dedi.

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