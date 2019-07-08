Belediyenin kamera sistemi Gökçek’in evinden söküldü

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Melih Gökçek’in evine kurulu olduğu tespit edilen Dikmen Vadisi’nin güvenlik kameralarının kayıt ve kontrol sistemlerini söktü. Belediyeye ait kamera sistemlerinin neden evinde olduğunu açıklamayan Gökçek, kendisini, “Kameralar Dikmen Vadisi’ni görmüyor” şeklinde savundu.

Ankara’da geniş bir alanı izleyen ve belediyeye ait olan güvenlik kamerası sisteminin Gökçek’in evinden söküm işlemi tamamlandı. Gökçek’in evine izinsiz kurulan güvenlik kamerasının söküm işlemi ANFA personelince gerçekleşti. Gökçek, güvenlik kamerası sistemini sökmek için gelen personelin bir kısmını “kalabalık” oldukları gerekçesiyle içeri almadı.

Söküm işlemi, ANFA’dan iki teknik personel eşliğinde yapıldı.

“VADİ’NİN TAMAMINI GÖRMÜYOR”

“Belediyeye ait kamera sisteminin evinizde ne işi var?” sorusunu yanıtsız bırakan Gökçek, sistemin ses kayıt özelliği olmadığını iddia ederek kameraların Dikmen Vadisi’nin tamamını görmediğini savundu.

EVDEN ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebiyle görevinden alınan Gökçek’in evinden altı adet full HD gece görüşlü kamera, bir adet ultra HD Nvr kayıt cihazı, dört adet HD, bir adet switch, 150 metre NW Kablosu, 50 metre spiral boru, dört adet full HD ikili kamera seti ve bir adet kesintisiz güç kaynağı bulunduğu öğrenildi.