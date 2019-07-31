Belki de sonu mutlu biten masallara ihtiyacımız var

KADİR İNCESU

Hakan Güngör, ‘Biz Güzel Bir Aileyiz’ adlı kitabında, aile filmleri diye nitelenen Sev Kardeşim, Yalancı Yârim, Oh Olsun, Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler ve Neşeli Günler’in peşine düşmüş.

Güngör, ‘iyi hissettirici bir etkisi’ olan filmlerin bu kadar çok sevilmesi, ilgi görmesi ve izlenmesi kadar bu filmlerin ortaya çıkış koşullarını da bilmenin, yapım süreçlerine hâkim olmanın, ekibi oluşturan sanatçıları ve birbirleriyle ilişkilerini iyi incelemenin de gerektiğini vurguluyor. Güngör ile h2o Kitap tarafından yayımlanan kitabı üzerine konuştuk.

Bu filmlerle ilgili çalışma yapma düşüncesi nasıl oluştu? Sizi ne etkiledi?

Aslında her şey Sev Kardeşim’deki bir detayı yakalamamla başladı. Halit Akçatepe’nin film boyunca giydiği tişörtün üstünde Sezgin Burak’ın ünlü karakteri Tarkan’ın ve kurdun resmi olduğunu gördüm. Ertem Eğilmez, Tarkan filmlerinin de yapımcısı olarak bu filmde diğer filmlerinin reklamını yapmış. Bu detayın ardından filmlere daha yakından bakmaya başladım. Yönetmenin hemen her filmde kullandığı objelerden mekânlara, karakter isimlerinden diyaloglara dikkat çekici gönderme ve detaylara rastladım. Defalarca izlesek de gözden kaçırdığımız çok ilginç göndermeler bunlar. Bazı sahnelerde kendi hayatından anlara yer verdiğini öğrendim. Öte yandan karşıma filmlerin çekiliş sürecine dair bazıları güldüren, bazıları ise sahiden hüzünlendiren anılar çıktı. Setlerdeki ilişkiler, dostluklar anlatılmaya değerdi. Son olarak işçi, kadın ve eşcinsel temsilindeki sorunları incelemeye, filmler üzerinden toplumsal değişimi gözler önüne sermeye çalıştım.

Bu filmlerin hangi ihtiyaçlar sonucu çekildiğini düşünüyorsunuz?

Ertem Eğilmez langırt makineleri ticaretinden mekân işletmeciliğine, bakkallıktan yayıncılığa pek çok iş yaptıktan sonra Münir Özkul’un teşvikiyle yapımcılığa başlıyor. Bir filmde yönetmene verecek parası olmadığı için yönetmen koltuğuna kendisi oturarak ilk filmini çekiyor. Özellikle gişede umduğu sonucu alamadığı Kart Horoz filminden sonra eğer aileyi sinemaya çekemezse başarılı olamayacağını anlıyor. Bir Amerikan filminin tekrar çevrimi olan Sev Kardeşim’de aile komedisini deniyor. Film o kadar büyük başarı kazanıyor ki, Eğilmez aynı formülle yeni filmler çekmeye başlıyor ve ortaya bu unutulmaz filmler çıkıyor. Birbiriyle ilintili iki mesele söz konusu kısacası, ekonomik gerekçeler de var, izleyiciye bütünüyle ulaşma ve sinemadan mutlu ayrılmalarını sağlama isteği de…

Bu filmlerle güldük, eğlendik, hüzünlendik. Kısa anlarda bile çok farklı duyguları yaşadık. Çocukluğumdaki sinemalarda bazı sahneler çılgınca alkışlanırdı. Çoğumuz içimizden alkışladık, birçoğumuz da ağlamamak için zor tuttuk kendimizi. Hatta ağlarken kahkahalar attık. O anlarda belki de dikkatimizi pek çekmeyen, filmlerde öne çıkan toplumsal sorunlardan söz eder misiniz?

Çatışmayı, geldiği yeri unutan, gaddarlaşsa da sonunda doğru yolu bulan patron ile daima iyi niyetli, merhametli ve neşeli yoksullar arasında kuruyor yönetmen. Tabii bu durumda filmler örgütlü bir mücadeleyi salık vermiyor, sınıfsal yarılmalara gerçekçi bir bakış açısı getirmiyor. Bir işçi grevi yaşanan Oh Olsun’da dahi fabrika sadece bir fon olarak kullanılıyor. Öte yandan özellikle kadın temsilinde ciddi sorunlar var. Kitapta bunlara yer vermeye çalıştım. Bir de şunu belirtmek gerek, bu filmler kendi dönemlerinde çok ileri filmler sayılmayabilir ama toplumsal ve politik olarak o kadar geriye gittik ki bu filmler ileride kaldı. Filmlerde kurulan ve ailece eğlenilen sofraları bile bugün pek çok yönetmen kuramıyor filmlerinde sansüre takılmamak adına.

İnsanların hayallerindeki dünyanın karşılığı olarak değerlendirilebilir mi bu filmler?

Yönetmen bu filmlerde bir düş dünya kuruyor. İyi kalpliliğin enayilik olarak görüldüğü, inceliğin kabalıkla karşılık bulduğu, saflığın suiistimal edildiği bir dünyada bizim başa çıkmakta zorlandığımız her ne varsa onların hiç yaşanmadığı, zorlukların dayanışmayla, kötülüklerin iki çift lafla bertaraf edildiği filmler bunlar. Biz bir derdimiz olduğunda yakınlarımızla paylaşsak bile kendimizi yaşadığımız apartmana, orada daireye, orada da bir odaya kapatırız belki. Ancak bu filmlerde ailenin büyük dertleri varken dahi kapı açıktır mesela. Ama mahallede de dedikodu yoktur, derdi bilir ve o dertle dertlenir mahalleli de. Yönetmenin Yalancı Yârim için kullandığı, “palavradan bir masal âlemi yarattık” demesindeki gibi. Sonu güzel biten masallar dinlemeye ihtiyacımız var belki de… Ama dayanışma ve direnç olmadan değişimin iki çift sözle olmayacağını da bilerek.

Oynayan sanatçıların da rollerindeki kişiliklerle özdeşleştirilmelerinin de payı var mı bu ilgide?

Kuşkusuz öyle. Ertem Eğilmez büyük oranda tiyatrocularla çalışmayı tercih eden yönetmen. Onların bir karakteri ya da tiplemesi başarı kazanınca, belki küçük değişikliklerle de olsa benzer rolleri oynatarak yol alıyor. Haliyle karakterler defalarca aynı rollerle karşımıza çıkınca özdeşleştirme kaçınılmaz oluyor. Örneğin Münir Özkul insanlarla iletişim kurmakta zaman zaman zorlandığını, bu nedenle alkol ve bazı maddelere yöneldiği zamanlar olduğunu söylüyor röportajlarında. Hatta bundan kurtulabilmek adına ruh ve sinir hastalıkları hastanesine kendi isteğiyle yatıyor. Bu filmlerde karşılaştığımız rollerinin dışında ve öyle özdeşleştirmişiz ki, bu bilgiler şaşırtıcı geliyor tabii.

Ertem Eğilmez ve Arzu Film’in sinema tarihimizdeki yeri nedir?

Maalesef hakkında az sayıda inceleme, araştırma var. Bir yönetmen olarak çok büyük teknik ve estetik başarılar kazanmasa da kitleleri ve kuşakları böylesine etkilemiş bir ismi yok saymak doğru bir yaklaşım değil. ‘Biz Güzel Bir Aileyiz’ gibi pek çok incelemeyi hak ediyor bu filmler. Sadece güzellemeler değil, esaslı tahlil ve eleştiriler yapılmalı. Dahası, Metin Erksan’ın söylediği gibi, Ertem Eğilmez’in hayatı film olmalı.

‘Yalancı Yarim’in önemli isimlerinden birisi de Suzan Ustan. Aydın Ilgaz aracılığıyla tanıştığım ve bir röportaj yapma şansını yakaladığım bu çok değerli sanatçımız için neler söylemek istersiniz?

Suzan Ustan, ‘Yalancı Yârim’ filmindeki meşhur tiplemesiyle ve eşine tatlı-sert “Mah-mut!” diye seslenişiyle hâlâ akıllarda. Küçücük bir rolde dahi böyle büyük etki yapabilmiş bir sanatçı. Tiyatroda da çok önemli oyunlarda rol alıyordu. Hababam Sınıfı’nın tiyatro oyununda İnek Şaban’ı o canlandırıyor. Rol ona teklif edileceğinde buna ilk karşı çıkan eserin sahibi Rıfat Ilgaz oluyor. Ama oyunda Ustan öyle bir performans sergiliyor ki, “Vetomu geri alıyorum, inanıyorum ki siz harika bir Şaban olacaksınız” diyor. Ancak tiyatro serüveninde yaşadığı bazı sorunlar yavaş yavaş onu uzaklaştırıyor. Keşke çok daha fazla performansını izleyebilseydik.

Favori kahraman ve replikleriniz hangileri?

Neşeli Günler’deki Ziya karakterine hâlâ çok gülerim, öyle bir palavra makinesi ki, “Atma Ziya!” bugün gençler arasında deyimleşmiş bir ifade oldu. “Ben Amerika’dayken” diye başladığı uydurmaca hikâyeler hâlâ güldürüyor. Oh Olsun’da Adile Naşit’in canlandırdığı karakterin, işçiler greve gitti diye sinirlenen kocasına sarf ettiği replik de unutulmazlarım arasında: “Âlemler Ay’a gidiyor bey, işçiler greve gitmiş de ne olmuş…”