Belözoğlu’na fırça uzatan Belçikalı genç, özür diledi

İzlanda’da Emre Belözoğlu’na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang, Türk Milli forması giydi ve özür diledi.

A Milli Takım’ın bugün oynayacağı İzlanda maçı için ülkeye girişlerinde havalimanında bekletilmeleri ve Belçikalı bir taraftarın Emre Belezoğlu’na bulaşık fırçası uzatması Türkiye’de tepkilere neden olmuştu.

Ankara’ın İzlanda’ya nota vermesine kadar uzanan krizde dikkatler bir anda Belçikalı olduğu sonradan ortaya çıkan Siamang adlı gence çevrilmiş, sosyal medya kullanıcılara adeta ayağa kalkmıştı.

Türk kullanıcılar Fırçalı Siamang’ın kimliğini ortaya çıkarmak için sosyal medya hesaplarını hacklemişti. Siamang ise kendisini “Hakaret kastım yoktu” diyerek savunmuştu.

O genç maç öncesi Türk forması giyip, özür diledi ve amacının ırkçılık değil şaka yapmak olduğunu söyledi.