22.3 C
Istanbul
12.06.2019
Anasayfa DÜNYA Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı genç, özür diledi

Belözoğlu’na fırça uzatan Belçikalı genç, özür diledi

birgun.net birgun.net

İzlanda’da Emre Belözoğlu’na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang, Türk Milli forması giydi ve özür diledi.

A Milli Takım’ın bugün oynayacağı İzlanda maçı için ülkeye girişlerinde havalimanında bekletilmeleri ve Belçikalı bir taraftarın Emre Belezoğlu’na bulaşık fırçası uzatması Türkiye’de tepkilere neden olmuştu.

Ankara’ın İzlanda’ya nota vermesine kadar uzanan krizde dikkatler bir anda Belçikalı olduğu sonradan ortaya çıkan Siamang adlı gence çevrilmiş, sosyal medya kullanıcılara adeta ayağa kalkmıştı.

Türk kullanıcılar Fırçalı Siamang’ın kimliğini ortaya çıkarmak için sosyal medya hesaplarını hacklemişti. Siamang ise kendisini “Hakaret kastım yoktu” diyerek savunmuştu.

O genç maç öncesi Türk forması giyip, özür diledi ve amacının ırkçılık değil şaka yapmak olduğunu söyledi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,599AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Şirket kusursuz, ölen amir kusurluymuş

Seda Balmumcu -
Muğla’da, 6 yıl önce atık su istasyonunda 7 işçinin ölmesine ilişkin ek...
Devamını Oku

Her ay en az 5 çocuk iş cinayetinde ölüyor!

birgun.net -
Türkiye bir 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nü daha, artan çocuk...
Devamını Oku

ABD’den tehdit: Ya S-400 ya F-35

birgun.net -
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımını kınayan bir...
Devamını Oku

BJK TV kapatıldı: Onlarca kişi işten çıkarıldı

birgun.net -
Beşiktaş Yönetim Kurulu tarafından BJK TV'nin kapatılmasına karar verildi ve bütün çalışanların...
Devamını Oku

Adana merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu

birgun.net -
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen IŞİD soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı olduğu öne...
Devamını Oku

Binali Yıldırım, tepkiler üzerine paylaşımını sildi

birgun.net -
İBB'nin seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Karadenizlilere 'Pontus' yakıştırması yapan AKP'nin İBB...
Devamını Oku

Dünya barışı tehlikede

birgun.net -
İran’la nükleer anlaşmayı kurtarmak için Tahran’da temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko...
Devamını Oku

Avrupa Birliği’nin güçlü olma planı

Diren Deniz Sarı -
Ekonomik, askeri, siyasi krizin eşiğindeki Avrupa Birliği (AB) mevcut yapısını güçlendirmek için...
Devamını Oku

Ankara’da 5 saat arayla 2 deprem

birgun.net -
Ankara’da 5 saat arayla peş peşe meydana gelen depremler farklı bölgelerde hissedildi.
Devamını Oku

Alt yapı yetersizlikleri sele neden oluyor

BİRGÜN ANKARA -
Ankara’da yaşanan sel felaketinde yaşanan taşkınlarda üç kişinin yaşamını yitirmesi ile ilgili...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi