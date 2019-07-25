Ben Arfa transferini Zajc’ın durumu belirleyecek

Fenerbahçe, son olarak Fransız ekibi Rennes forması giyen Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa ile anlaşmaya vardı. 2+1 yıllık mukavele için söz kesilen 32 yaşındaki yıldızın transferinde, Miha Zajc’ın durumu belirleyici olacak.

Fenerbahçe’de hücum hattı için düşünülen ilk isimlerden biri olan Hatem Ben Arfa’dan haber bekliyor.

Hürriyet’in aktardığına göre, Rennes ile sözleşme yenilemeyen Fransız yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme için prensipte anlaşan sarı lacivertliler, buna rağmen son adımı hâlâ atmadı.

Fenerbahçe’nin Ben Arfa’yı almak için öncelikle Zajc’ın satışını beklediği belirtildi. Sportif direktör Comolli de “Ben Arfa’yı beğeniyorum ama bizde Zajc var” diyerek bu konuya işaret etmişti.

Bu arada Ben Arfa ile ilgilenen Real Betis’in Nabil Fekir’i transfer etmesi de Fenerbahçe’nin elini rahatlattı.