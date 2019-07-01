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01.07.2019
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Ben İyi Biri Olmadan Önce’nin çekimleri bitti

birgun.net birgun.net

Sinema, tiyatro oyuncusu ve oyun yazarı Şerafettin Kaya ilk sinema filmi olan “Ben İyi Biri Olmadan Önce’nin çekimlerini bitirdi.  Kendi yazdığı aynı isimli tiyatro oyunundan uyarladığı film bir insanın büyük kentte yaşadığı zorlukları ve arkadaşlar arasında yaşanan ikilemi ortaya koyuyor.  İyilik kavramının değişimi ve içinde yuvalanmış kötülüğü samimi bir dille anlatıyor.  Film bir nevi iyi biri olmadan önceki halimizin doğuştan gelen içgüdüsel iyiliğini beyazperdeye aktarıyor.

Filmin çekim sürecinin adına yakışır bir biçimde devam ettiğini, oyuncuların geçmişte kalan imece dayanışması; maddi, manevi ve üretim ruhuyla emeklerini ortaya koyduklarını söyleyen Kaya filmin öncelikle vizyondan önce festivalleri dolaşmasını istediğini belirtiyor.

Mehmet Çağçağ, Pelin Batu, Nejat Yavaşoğulları, Mehmet Uzunyılmaz, Yaşar Kurt, H.Ali Konuk, Ayhan Taş, Ersin Kalkan, Murat Muslu, İslam Çamyar, Hacer Aslan, Burcu Karadağ, Gül Gülsün Yıldız gibi isimlerin yer aldığı filmin görüntü yönetmeni ise Sedat Şahin.

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