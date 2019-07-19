“Ben ülkem adına üzüntü duyuyorum”

Meral Danyıldız

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun 2011 ve 2012 yıllarında yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı dava dün saat 10.00’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşma 6 Eylül 2019’a ertelendi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Kaftancıoğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek” ve “Silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla zincirleme olarak 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Canan Kaftancıoğlu ve 50’yi aşkın avukatı katıldı. Cumhurbaşkanlığı avukatları ise şikâyetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Canan Kaftancıoğlu’na destek için gelen çok sayıda milletvekili ve vatandaş da duruşmayı izlemek için salonu doldurdu.

Bugün dava açılması manidar

Tweetlerin 7 yıl önce atıldığını ifade eden Kaftancıoğlu “O yıllarda yine aktif siyasetin içindeyken yazdıklarımın suç kabul edilmeyerek bugün ‘suç’ olarak değerlendiriliyor olması ve il başkanı seçildikten sonar alçakça saldırıların başlaması oldukça manidar.

İşte bu nedenlerle bu dava bir cezalandırma davasıdır. İstanbul’u yeniden halka vermek üzere yola çıkmış bir il başkanını cezalandırma davası. Bu dava, muktedire göre şekillenen yargı sisteminin, suçu ve suçluyu iktidar karşıtı olup olmamaya göre tanımlayan bir hukuki anlayışın sonucudur. Bu anlayış emin olun bizler kadar sizleri de mağdur etmektedir” dedi.

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Cumhurbaşkanı tarafsız değil

Cumhurbaşkanı’na hakaret etmediğini ifade eden Kaftancıoğlu “Cumhurbaşkanının göreve başlarken TBMM’de ifade ettiği “Cumhurbaşkanı Andı’’ incelendiğinde Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olacağı, görevini tarafsızlıkla yerine getireceğine dair yemin ettiği görülecektir. Cumhurbaşkanı’nın bu anayasal yemine ve kamusal kabule uygun davranmadığı, hatta özellikle tarafsız olmadığını defalarca kamuoyu ile paylaştığı bilinen bir hakikattir. Bu bağlamda 82 milyon vatandaşının tamamına karşı tarafsız olması gerektiğine sonuna kadar inandığım Cumhurbaşkanı’nın mahkeme salonlarında bile taraf oluyor olması, şahsımdan ziyade hukuk ve ülkem adına üzüntü vericidir” diye konuştu.

Kaftancıoğlu, duruşmanın ardından “Yargılamayı bir kez daha görünce ve henüz deliller davanın genişletilmesi gibi talepler bile dikkate alınmadan, gülerek söylüyorum savcının mütalaasının CD olarak hazır olduğunu görünce aklıma Nâzım ustanın bir şiiri geldi” dedi ve şu dizeleri okudu: “Sen bu kavgada/ bir nokta bile değil, bir küçük, eğri virgül, bir zavallı vesilesin!.. / Ben, kızabilir miyim sana?/Sen de bilirsin ki, benim âdetim değildir/bir posta tatarına/bir emir kuluna sövmek, efendisine kızıp uşağını dövmek.”