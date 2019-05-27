‘Benim oğlum insandı, hesap versinler, gerçeği söylemiyorlar’

“Oğlunuz bunalım nedeniyle öldü” diyebilmek için Eyüp Dal’ın toprağa girmesini bile beklemeden ailenin mal varlığını sordular, belediyeden güvenlik zoruyla atılan anneye, savcı da oğlunun belediyede değil, ormanlık alanda öldüğünü söyledi. Anne Tülhan Dal isyan etti: “Sorumlular hesap versin, oğlum insan değil miydi? Neden bize insanmışız gibi muarele yapmıyorlar?”

16 Mayıs’ta, Antep Şahinbey Belediye’si önünde işsizlik nedeniyle kendini yakarak intihar eden Eyüp Dal’ın ailesi detayları anlattı: “Bizi daha öldüğü gün Belediye’den arayıp, mal varlığımızı araştırmak ve ‘evladınız işsizlik ya da yoksulluk sebebiyle değil, bunalımda olduğu için kendini yaktı” diyebilmek için TC kimlik numaralarımızı istediler. Savcılık; en ufak bir bilgi bile vermedi. ‘Avukat tutun, siyasilerle görüşün’ dedi. Eyüp’ün belediye önünde değil, ormanlık bir alanda kendisini yaktığını söyledi.”

Dal’ın intiharı üzerine Şahinbey Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “Asıl sorunun iş bulma kaygısından ziyade sabıka kayıtlarının silinmesi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kendini yakarak yaşamına son veren vatandaşın ailesinin, üç katlı evi olduğu ve babasının 2 bin TL emekli maaş olduğu ortaya çıkmıştır.”

Belediye aynı gün kimlik numaramızı istedi

Anne Tülhan Dal oğlunun, 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdiğini, belediyenin aynı gün arayıp, alelacele açıklama yapabilmek için aile bireylerinin TC kimlik numaralarını istediğini söyledi: “Mal varlığımız araştırdılar. Köyde kendimize ait evimizin olduğu doğru, inkar etmiyoruz. Ama doğal gazı bile kesik. 7 çocuğumuz var. Geçimimizi sağlayabilmek için kredi almıştık. Babasının emekli maaşının tümü bu krediye gidiyor. Eyüp 32 yaşındaydı bir dikili ağacı bile yoktu. Bankadan kredi çektik.”

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‘Güvenlikler zorla dışarı attı’

Acılı anne; belediyenin “Sosyal yardım ekiplerimiz hem taziye hem de sosyal inceleme amaçlı aile ziyaretinin yaptı” açıklamasının da gerçeği yansıtmadığını dile getirdi: “Gelen olmadı. Eyüp’ün ölümü sonrası Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile görüşmek için belediyeye gittim. Olayın nasıl olduğunu öğrenmek istiyordum. Bana, ‘Ankara’da olduğunu’ söylediler. Güvenlikler zorla belediye binasından attılar.”

Oğlu Eyüp Dal’ın 10 sene hapis cezası aldığını aktaran anne; “6 yıl yatıp çıktı. Sicili hep ayak bağı oldu. Sabıkalısın deyip iş vermediler” diye konuştu. Oğlunun işsizlik konusunda ard arda büyük hayal kırıklıkları yaşadığını, şöyle anlattı: “Köyde otururken bir arkadaşı aradı. Ona, ‘Ankara’da halı farikasında bir iş bulduğunu’ söyledi. Kalktı, gitti. Ancak üzüntüyle geri döndü. Yine işe almamışlar. Sonra belediyeden aradılar.”

‘Anne bu kez oldu’

Eyüp Dal, Şahinbey Belediyesi’nin verdiği izolasyon işinde çalışacaktı. Anne Tülhan Dal, oğlunun intihar etmesinden iki gün önce, salı günü görüşmeye gittiğini, gün içinde kendisini aradığını söyledi. Aralarında geçen konuşmayı aktardı: “’Anne bu sefer oldu, çok iyi bir işe başlıyorum, bana dua et’ dedi. Biz de köyden 22 yaşındaki gelinimizi otobüse bindirip yanına yollamaya karar verdik. Ama perşembe günü kendini yaktığı haberi geldi. Kalktık Antep’e gittik. 4 gün sonra hastanede öldü.”

Oğlunun, belediyede işe başlamaya gittiği gün, sicilini görüp vazgeçtiklerini ifade eden anne, şöyle devam etti: “Daha önce neden araştırma yapmadınız? Neden umudunu aldınız? Oğlumun sicilini sildirmek için belediyede tartıştığı söyleniyor. Benim oğlum cahil değildi ki, bunun olmayacağını bilmiyorlar mı? Cezaevinde yatanlar çalışmayacak mı, topluma karışmasınlar mı?”

Anne Tülhan Dal; “Savcıya da çıktım” diye konuştu: “Bana ‘Oğlun ormanlık bir alanda kendini yakmış, avukat tut, hesabını sormak istiyorsan araya siyasileri sok’ dedi. Oğlum kendini ormanlık alanda değil belediye önünde yaktı. İşi olmayınca, kardeşinden istediği 20 lira ile benzin almış. Sonra üzerine döküp, kendini yakmış. Belediye önünde beni kurtarın diye koşmuş. Benim oğlum bunu hak etmedi. Sorumlular var, hesap vermelerini istiyoruz. Evladım insan değil miydi? Neden bize insanmışız gibi muamele yapmıyorlar? Biz yandık başkaları yanmasın.”