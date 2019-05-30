Benim zavallı mesleğim

Tartışma programını izleyen dost arayıp, belli ki sempatiyle izlediği A. H. Fırat’ı tanıyıp tanımadığımı sordu. “Tanıyorsan söyle” dedi, “Katılmasın böyle programlara. Yalnız bırakmak lazım onları, kendileri çalıp kendileri oynasınlar.

“Tartışma” programı izlemeyi bırakalı epey oldu, kazara takılsam birkaç dakikada ızdırap verici oluyor. A. H. Fırat’a mesaj gönderen Özgür, o programlarının hastası, ama onun sabır taşı çatlamış artık.

Özgür’ün uyarısıyla açtığım kanalda, Kılıçdaroğlu’nun cezaevindeki kimi gazetecilerin adını anması eleştiriliyor ve Ergenekon döneminde Fethullahçı kalemlerden dökülen klişe cümle tekrar ediliyordu: “Onlar gazetecilikten cezaevinde değil ki!”

“Tartışma” programlarının çoğunda; “misyon gereği” yalnızca muhalefeti yaylım ateşine tutanlar var. A. H. Fırat gibi birkaç arkadaş “gazeteciymiş gibi” yapan moderatörlerin “tartıştırıyormuş gibi” yaptıkları programlarda dert anlatabilmek için çırpınıyorlar.

İçim en çok “tarafsızmış gibi” yapan moderatörlere acıyor. Kim bilir ne çekiyorlar, yaptıkları işi gönüllü yapmıyorlarsa; o sahicilikten uzak tarafsızlık görüntüsünü taşıyabilmek için!

İşte yılların O. Haksever’i… Onca program yaptı, onca iktidar temsilcisini ağırladı, onca “soru” sordu onlara… İyi de götürdü düne kadar!

Olan oldu sonunda; saliselik bir yayın kazası, Erdoğan “Yaslı ada” derken “Neresi yaslı ada be! Canına okumuşsun…” dediğinin duyulması, onu “kastına açıklık getirmek” ve “özür” zorunda bıraktı.

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Bundan öte bir bedel ödemek zorunda kalır mı bilemem ama, bu da az buz bedel değil. Kim bilir neler çekmiştir açıklamasını yapana kadar, hala ne çekiyordur.

Duyulandan herkesin anladığı gerçek duygularıysa, neler çekmiştir devletlülerin karşısına oturup “tarafsız” sorular sorduğu röportajları yaparken!

Değer mi?

Hürriyet Daily News’da Serkan Demirtaş, “Türk gazeteciler neden şimdi hedef oluyorlar?” diye sormuştu.

Konunun dikkat çekmemesi, bunun sorulmaması mümkün mü? İki haftada 5 gazeteci saldırıya uğradı: S. Önkibar, S. Demirağ, İ. Özyol, E. Çevik, H. Denizli. İster sağdan ister soldan olsunlar, saldırıya uğrayanların ortak özelliği iktidarı eleştirmeleri. Saldırganların ortak özelliği de yakalandıktan sonra salıverilmeleri.

Serkan, sorusunu yanıtlarken, geçmişte gazetecilerin saldırıya uğrayıp öldürüldükleri dönemlere işaret ediyor ve bu türden saldırıların ülkenin siyasal darboğazlardan geçtiği, provokasyona açık dönemlerde yoğunlaştığına işaret ediyordu.

İç – dış siyaset ve ekonomi açısından bakıldığında tarihinin “en dar” darboğazlarından birinden geçtiğimiz ortada. Böyle dönemler gerçek anlamda gazeteciliğe en fazla ihtiyaç duyulan ama ondan da en fazla uzaklaşılan dönemlerdir.

CHP’nin Meclis gündemine getirdiği “Gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılması” önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Demek ki AKP kaygı verici saldırılardan çok da rahatsız değil.

Rahatsız olsa, İmamoğlu’nun televizyonda söylediklerini kesip biçip onlardan olmadık anlamlar çıkama faaliyetlerini bir göz işaretiyle durdurabilir.

Benim zavallı mesleğim, bu ağır koşullarda, kendi olabilmek için direniyor hala. Umut da o direnişte zaten.

En ağır koşullar bazen daha da büyütür umudu ve iyiliği. İ. Aktan’la cezaevine gönderdiğim soruya Selahattin Demirtaş’ın verdiği yanıtta da bu var: “İki buçuk yıldır iki kişi küçük bir hücrede yaşıyoruz. 46 yıllık ömrümde, dünyamın bu kadar genişlediği başka bir dönemim olmadı. Çıkınca dünya bana dar gelecek diye korkuyorum.”

Tarihin çetele tutma huyu da vardır; gazeteciden siyasetçiye, sanatçıdan bilim insanına bugün kimin ne yaptığı yarın o çetelede okunacak!