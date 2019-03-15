17.03.2019
Anasayfa BİRGÜN KİTAP

Benliğimizdeki sırlar

Özge Doğar önce aynalara bakmamızı sağlayarak bize kendimizi gösteriyor. Sonra nasıl var olabileceğimizi. Gözlerimizi doğaya çevirmemizi sağlıyor. Her şey bir bütündür diyor ve bütünün içinde arıyor bizleri

birgun.net birgun.net
AYNUR KULAK

İnsanın var olma süreciyle başlayan kafa karışıklığı, soracağı soruları, alacağı cevaplara rağmen savaşmaya devam etmesi ve mücadelesi bitmez. Bu bitmek bilmez bir döngüdür. Dünya bu döngü üzerine kuruludur. Tüm bunlar olurken insan özgür müdür, ya da özgürleşebilir mi? Özgürleşebilseydi ilk yapacağı şey mücadeleyi bırakmak olurdu ki; bu dünyamızın asla istemeyeceği bir şey. O yüzden sorulan sorular ne olursa olsun, cevapları nasıl verilirse verilsin aynadaki sırlarımız hiç çözülmeyecek.

İthaki Yayınları tarafından yayınlanan bir Özge Doğar kitabı olan Aynadaki Sır tam da yukarıda bahsettiklerim üzerine yazılmış olan bir roman. Sorduğu sorular bizleri aynadaki sırrımıza bir adım daha mı yaklaştırıyor yoksa uzaklaştırıyor mu tartışılır fakat romanın ele aldığı konu bitmek bilmez arayışımız ve bulamayışımız üzerine.

Özgürlüğün nerede?

Romanın başlıca sorduğu sorular şunlar: Özgür zannettiğin bilinç kendi seçimlerini kendi mi yapıyor? Seni ve kitleleri yöneten bir güç mü var? Gerçekten de insan kendi kendisini var edebilen tek canlı mıdır? Yoksa sanal bir dünyanın sana uydurduğu bir rolü mü oynuyorsun? Yaşam dediğin alanda kimin esirisin? Başarı dediğin şey yalanlarla uyum sürecin mi? Kimin istediği hayatı yaşıyorsun ya da gerçekten yaşıyor musun? Özgürlüğün nerede, sen neredesin?

Aynadaki Sır katmanlı yapısı ve kadın karakterleri odağına alarak tüm bu sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Zaten çok karmaşık olan insan zihnini bir de kadını odağa alarak yapan Aynadaki Sır’ı çözmek zorlaşıyor. Fakat var oluş sürecini zorlanarak ve türlü badireler atlatmak zorunda kalarak yapabilen kadını odağa almak böyle bir roman için iyi bir tercih. Zira baş kahramanımız Melek ağrılı ve sanrıları bol, rüya mı gerçek mi acaba yaşadıkları sorusuyla sıkça yüz yüze geldiğimiz bir hayat yaşıyor. Bu anlamda romanın ilk paragrafı bize ilk ip uçlarını veriyor.

“Kadın setten çıktı. Kendi yazdığı senaryonun son bölümünü oynamıştı. Ayna dediği ekranda da tekrarı birkaç kez yayınlanacaktı, bu içi boşaltılmış ölüm sahnesinin. Ağır hareketlerle arabasına bindi, kafası da güzeldi aslında, bin bir renkli bulutlar eşliğinde bir ninniyi söylüyordu dudakları. Kızına söylediği son ninniyi beyni milyonlarca kez tekrarladı.”

Ayna ve kimsin sen

Roman bir sonla başlıyor. Bir bitişle. Melek’in hayatına öyle giriyoruz. Bu yalnız kadının arayışlarına aşinayız çünkü toplumda milyonlarca kadın var bu şekilde yalnızlığın uzun koridorlarında yaşamaya çalışan. Melek’in rüya mı gerçek mi olduğunu bilemediğimiz hayatına eşlik etmeye başlıyoruz aslında. Günlük hayatının içinde canlı, hareketli olan Melek’in Ayla Dinç isimli kendi kafasında yarattığı bir karakter var ki bu karakterin gerçek olmadığına eminiz.

Özge Doğar, annesini babasını kaybetmiş, evlenmemiş ve kafasının içinde özgürlüğünü yakalayamamış Melek’i geçmişe sık sık götürmekte bir sakınca görmüyor zira anne babasının Melek’in doğarken ki süreçlerinin anlatıldığı bölümler romanın asıl temelini oluşturuyor. Melek’in şimdiki ruh hallerini Melek’in çocukluğuna giderek çözmeye çalışıyoruz. Her bir yeni bölümle birlikte Aynadaki Sır daha da koyulaşıyor. Melek kendini aynada görmekte zorlanıyor. Tabii ki bir okuyucu olarak bizler de zorlanıyoruz. Bir noktada aynaya bakarak sorulan kimsin sen, sorusu daha da bir önem kazanıyor.

Kimsin sen; sorusu bir var olma mücadelesini de beraberinde getiriyor. Seçimlerimiz, seçimlerimizden sonra gelen umutlarımız, mutluluklarımız veya ekseriyetle mutsuzluklarımız Aynadaki Sır romanını bir farkındalık düzeyine taşıyor. Bu arayışlarda, aynalardaki yansımamıza arada bir baktığımızda yani Melek sık sık doğaya yöneliyor. Özellikle mutsuzken, doğadan ve ağaçlardan aldığı güç bildiği yolda devam etmesi konusunda ona yol gösteriyor.

“Ağaçların arasındaki yolda yürürken gökyüzüne ulaşan dallarına baktı. Hiçbir parçası ötekinden ayrı değildi. Ağaçlar bir bütündü çünkü doğanın kendisi bir bütündü; aynı yaşam gibi, yaşamak gibi. Yaşantılarımız da bir bütündü. Çocukluğumuz yaşlılığımızdan farklı değil, yalnızca bir parçası.(…) Çemberi kırarsak dağılır; doğa da öyle, bir parçasını çıkardığında herkes dağılır, çembere eklenmek istiyorsan bir şeyler katman gerek.”

‘Her şey bir bütündür’

Sırlarımız zannettiğimiz kadar sır değil aslında. Sırlarımız sır kalmaya devam ettikçe bizleri var etmiyor. Tercihlerimiz bir şeye benzemiyor. Adım adım giderek bunu anlamamızı istiyor Özge Doğar. Önce aynalara bakmamızı sağlayarak bize kendimizi gösteriyor. Sonra nasıl var olabileceğimizi. Gözlerimizi doğaya çevirmemizi sağlıyor. Her şey bir bütündür diyor ve bütünün içinde arıyor bizleri.

İthaki Yayınları’ndan ikinci baskısını yapan Aynadaki Sır benlik savaşımızın hiç bitmeden hüküm sürdüğü psikolojik yönleri ağır basan sosyolojik bir roman. Kendi algımızla seçimler yapmadığımız gerçeğini yüzümüze vuran, gerçek benliğimizi ayna yardımıyla bize göstermeye çalışan, katmanlı yapısı, zaman zaman gerçeküstü olarak yorumlayabileceğimiz anlatımıyla okuyucuya farklı bir deneyim yaşatıyor. Okumanız dileğiyle.

Önceki haberSalda Gölü’ne millet bahçesi için ilk adım
Sonraki haberFenerbahçe’den Ersun Yanal açıklaması

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BİRGÜN KİTAP

Bir de buradan bakalım!

birgun.net -
MEHMET ÖZÇATALOĞLU Zaman değiştikçe masallarımız da değişiyor. Çocukluğumuzun...
Devamını Oku
BİRGÜN KİTAP

Yanlış kullanılan iksirin tesis ettiği doğru adalet

birgun.net -
GÖKHAN YAVUZ DEMİR İlaç ve kozmetik sanayindeki hayvan...
Devamını Oku
BİRGÜN KİTAP

Nesneler ve imgeler arasında

birgun.net -
BERİL ERBİL “Ruhun belli derinliklerinde sıradan sözcüklerin...
Devamını Oku
BİRGÜN KİTAP

Baş belası mı baş tacı mı?

birgun.net -
İLKER ASLAN Adı Tanrı’dan daha fazla dillendirilen ekonominin...
Devamını Oku
BİRGÜN KİTAP

Her çocuk bir hikâyedir aslında

birgun.net -
ZELAL TINAR >>Klasik soruyla başlayalım, Günay Özarın kim?...
Devamını Oku
BİRGÜN KİTAP

Bir sıcak 12 Eylül romanı

birgun.net -
SALİM ÇETİN 12 Eylül 1980 darbesinin Ankara’yı ve...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,644BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,240TakipçiTakip Et
8,336AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

KÜLTÜR SANAT

Grup 163: “Ankara müzik piyasasında dostluk hakim”

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Ankaralı müzisyenler serisinde onuncu haftaya gelmiş bulunuyoruz. Haftalardır Ankara müzik sahnesinin değerli ve...
Devamını Oku
ÖZEL

İstanbul’da 200 bin kişilik seçim güvenliği ordusu

Uğur Koç -
31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. İktidar partileri veya diğer...
Devamını Oku
EKONOMİ

Seçimler gelince yardımlar patladı

Nurcan Gökdemir -
Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri bütçe harcamalarına damgasını vuruyor. Sosyal yardımlar geçen...
Devamını Oku
EĞİTİM

Akademide şirketleşme

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Satışı bir süredir gündemde olan ve Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversiteleri arasında...
Devamını Oku
DÜNYA

Aşırı sağcı şiddet küreselleşiyor

RIFAT KIRCI -
Yeni Zelenda’daki katliamı Strasburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Samim Akgönül ve Regent’s Üniversitesi’nden...
Devamını Oku

SON HABERLER

Galip ama huzursuz

SPOR birgun.net -
EREN TUTEL Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş, evinde...
Devamını Oku

Beşiktaş, Göztepe’yi tek golle geçti

SPOR birgun.net -
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi tek golle mağlup...
Devamını Oku

Mersin’de dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu

GÜNCEL birgun.net -
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri kurtarıldı.
Devamını Oku

Zidane’lı Madrid, Celta Vigo’yu rahat geçti: 2-0

SPOR birgun.net -
La Liga'da 28. hafta maçında Real Madrid, evinde Celta Vigo'yu konuk etti....
Devamını Oku

“İç Güneş” sergisi sanatseverlerle buluştu

KÜLTÜR SANAT birgun.net -
Ressam Ahmet Özel'in hazırladığı "İç Güneş" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.
Devamını Oku

Beşiktaş’ta yangın

GÜNCEL birgun.net -
Beşiktaş'ta, 3 katlı metruk bir binanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi