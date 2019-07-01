Benzine yine zam!

Seçimlerin ardından bir zam da benzine geldi.

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, bu gece itibariyle geçerli olmak üzere benzine litre başına 27 kuruş zam yapıldı.

Ankara’da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,81 liradan 7,08 liraya, İzmir’de 6,88 liradan 7,15 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Zammın pompa fiyatına yansımayacağı belirtildi.