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25.03.2019
Anasayfa EKONOMİ Benzine yine zam

Benzine yine zam

birgun.net birgun.net

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam bekleniyor. Yetkililer söz konusu zammın gelmesi durumunda eşel mobil sisteminin tekrar devreye gireceğini ve 13-14 kuruşunun pompaya yansıyacağını geri kalan kısmın ise eşel mobilden karşılanacağını söylüyor.

Sözcü‘nün sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre benzin fiyatına bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruşluk bir zam bekleniyor. Sektör yetkilileri bu zammın 13-14 kuruşunun pompaya yansıyacağını belirtti.

Brent petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda benzin fiyatı yükseliyor. Sektör yetkililerinin yaptığı açıklamada, “Dövizin yükseliş hareketine karşın ürün piyasalarındaki düşüş oluşumu yerel fiyatlamalarımızda fren görevi gördü” ifadeleri kullanıldı.

EPDK’den zam haberlerine yalanlama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz benzine zam geleceğine dair haberleri yalanladı.

Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bazı basın yayın organlarında çıkan ve benzine zam yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. Biz fiyat hareketlerini yakından takip ediyoruz, kurum olarak gerekli hesaplamaları yapıyoruz ve bir zam söz konusu değil. Ülkemizin seçim arifesinde bu süreçte manipülasyon yapmak, piyasaları yanlış yönlendirmek kimseye kazandırmaz, aksine kaybettirir. Manipülatif haberler; hem ülke ekonomimizi hem de milletimizin moralini olumsuz yönde etkiler. Biz gerek basın mensuplarımızdan gerekse vatandaşlarımızdan bu tip kaynağı belirsiz, iyi niyetten uzak ve maksatlı haberlere itibar etmemelerini bekliyoruz.”

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Akaryakıtta eşel mobil nedir?

Son dönemde akaryakıt fiyatlarının döviz kurundaki artış nedeniyle çok sık değişimini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik bir sistemdir. Örneğin benzin fiyatı 30 kuruş arttığında, benzindeki ÖTV 30 kuruş indirilmek suretiyle benzinin pompa fiyatı sabit tutulmaktadır.

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