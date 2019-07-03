Berat Albayrak’tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon rakamıyla ilgili konuştu.

Albayrak, “Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik” dedi.

Yıllık TÜFE’nin yüzde 15,72 olarak gerçekleşmesine karşın Albayrak, enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğini öne sürerek, “Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız” diye konuştu.

