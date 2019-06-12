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13.06.2019
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Berfin Özek ameliyat için Bodrum’a gitti

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Hatay’da uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özbek, ameliyat için Bodrum’a uğurlandı.

Hatay’da dershane dönüşü uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden Berfin Özek, ameliyat edileceği Bodrum ilçesine uğurlandı.

Ailesi, arkadaşları ve yakınları tarafından İskenderun Otogarı’ndan ameliyatın yapılacağı özel hastanenin bulunduğu Muğla’nın Bodrum ilçesine uğurlanan genç kız, gözyaşları içinde sevdikleriyle vedalaştı.

Berfin Özek, yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu belirterek kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Baba Yaşar Özek de, kızının bir an önce eski haline dönmesi için günlerce dua edeceklerini dile getirdi.

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