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10.07.2019
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Berfin Özek: Benim yüzüm kazada yanmadı, bir erkeğe ‘hayır’ dediğim için öldürülmek istendim

Hatay'da uğradığı asitli saldırı sonucu yüzü yanan ve bir gözünü kaybeden Berfin Özek, "Bana bunu yapandan nefret ediyorum, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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Hatay’da yüzüne atılan asit sonucunda ağır yaralanan Berfin Özek, “Benim yüzüm kazada yanmadı. Aksine bir erkeğe ‘hayır’ dediğim için öldürülmek istendim ve yüzüm yakıldı” diye konuştu. Berfin’in babası Yaşar Özek de, “Kravat takılmasına, ellerini kavuşturup saygılı davranılmasına, pişmanım denilmesine bakılarak indirim uygulanmasını istemiyoruz” ifadesini kullandı. 

Cumhuriyet‘in haberine göre, Türkiye, Berfin Özek’i dershaneden çıkarak evine gittiği sırada uğradığı asitli saldırı ile tanıdı. Bu saldırının ardından 19 yaşındaki Özek sağ gözünü kaybetti. Yüzünün ise büyük bir bölümünde derin yanıklar oluştu. Tedavi olduğu Bodrum’daki bir hastane ile memleketi arasında mekik dokuyan Özek 10 kereden fazla ameliyat masasına yatacak. 

Eski sağlıklı haline geri dönebilmeyi çok istediğini belirten Öze, “Özgür olmak istiyorum. Okuluma devam etmeliyim. Üniversite sınavları için hazırlanıyordum. Kaldığım yerden daha da güçlü ve istekle çalışmaya devam edeceğim” diyor. “Bana bunu yapandan nefret ediyorum” diyen Özek, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Yaşadığı olayın travmasını bir türlü atlatamayan Özek, kendisine acıyarak bakanlardan ve mağduriyet duygusuyla yaklaşılmasından oldukça rahatsız olduğunu söylüyor. Yaşadığı bu süreçte erkek şiddetine karşı bir söz ve tutum görmek istediğini belirten Özek, “Benim yüzüm kazada yanmadı. Aksine bir erkeğe ‘hayır’ dediğim için öldürülmek istendim ve yüzüm yakıldı” diye konuşuyor. 

Berfin Özek’in babası Yaşar Özek, “15 Ocak 2019 tarihinden itibaren kızım başka bir yüze, bedene ve ruha sahip. Kızıma bunu yapan kişinin bundan böyle gün yüzü görmesin. Kravat takılmasına, ellerini kavuşturup saygılı davranılmasına, pişmanım denilmesine bakılarak indirim uygulanmasını istemiyoruz. Şayet bunlara bakılarak indirim uygulanırsa adalet sağlanmaz” diye konuştu.

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