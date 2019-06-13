Berfin Yıldız’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Bolu’nun Gerede ilçesinde 18 yaşındaki Berfin Yıldız’ı başına tabancayla ateş ederek öldüren 18 yaşındaki Cihat Kaycı’nın yargılandığı davada istenen ceza belli oldu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Cihat Kaycı hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Cihat Kaycı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve 25 yıl hapis cezası istendi. Mütalaaya karşı söyleyecek bir şeyi olup olmadığı sorulan Kaycı, “Karar duruşması olmadığı için ve avukatlarım bulunmadığı için, savunmamı avukatlarımın huzurunda karar duruşmasında yapmak istiyorum” dedi.

Savcı mütalaasında sanığın Berfin Yıldız’a karşı “Tasarlayarak öldürme”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Silahla konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarını işlediğini belirtti. Savcı, sanığın Aziz Başaran’a karşı ise “Öldürmeye teşebbüs” suçunu işlediğine kanaat getirdiğini ifade etti.

Mütalaada ayrıca suçların haksız tahrik atında işlemediği belirtildi. Mütalaada sanık hakkında, “Tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 7 yıla kadar, “Silahla konut dokunulmazlığı” suçundan 3 yıla kadar, “öldürmeye teşebbüs” suçundan ise 15 yıla kadar hapis kararı verilmesi istendi.

Duruşma 2 Temmuz tarihine ertelendi.