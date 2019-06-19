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19.06.2019
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Berfin’in tedavisi dayanışma ile sürüyor

birgun.net birgun.net

SEVİL ASLAN

HATAY’ın İskenderun ilçesinde reddettiği erkek tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek, Bodrum’daki özel hastanede el sallayarak girdiği ameliyattan yaklaşık 12 saat sonra çıktı.

Operasyonu gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, Ameliyatın başarılı geçtiğini söylemek için kritik 3-4 günün olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mehmet Mutaf, “Saatlerce süren ameliyatta ilk hedefimiz Berfin’in göz kapaklarını yeniden yapmak ve birbirine yapışmış üst dudak burun tabanını ayırarak yeni bir üst dudak oluşturmak” dedi. Mutaf, Berfin Özek’in ameliyat sonrası iki ay süresince yüzdeki yanık derilerini değiştirmede kullanılmak üzere yeterli deriyi elde ettikten sonra ikinci ameliyata gireceğini belirtti.

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Erkek şiddetine maruz kalarak asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek’in ameliyata gireceği saatlerde de dayanışma konseri düzenlendi. ‘Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü’ Platformu’nun düzenlediği konser, Berfin’e maddi destek ve moral vermek amacıyla Antakya Sümerler Amfi Tiyatro’da düzenlendi. Antakya Mor Dayanışma üyesi Selda Özgür, olayla ilgili dayanışmayı büyütmeye çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “Bu konser ile amacımız, Berfin nezdinde tüm şiddete uğramış kadınlar için erkek egemen sisteme karşı dayanışmayı güçlendirmekti ve ‘Alışın kadınlar her yerde’ demekti. Kadınlar bir arada daha güçlü ve kadın dayanışması yaşatır.”

Öte yandan Berfin Özek’in avukatı Mehtap Sert’in yaptığı açıklamaya göre, saldırıda bulunan Ozan Çeltik, ‘kasten öldürmeden’ hakkında açılan dava 4 Temmuz’da İskenderun Adliyesi’nde görülecek.

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