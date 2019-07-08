Bergama Belediyesi’nde sendika değiştirme baskısı

Bergama Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Şerif Topal’ın ‘işçileri baskı ve tehdit yöntemiyle Genel-İş sendikasından istifa edip, aynı iş kolundaki Hizmet-İş Sendikası’na üye olmaya zorladığı ifade edildi.

Bergama Belediyesi’nde işçilere baskı iddiası üzerine tartışmalar yaşandığı, sivil polislerin belediyeye geldiği ve arbede yaşandığı öğrenildi.

Genel-İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Şükret Sevgener, Bergama Belediyesi önünde oturma eylemi başlattığığı ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun Sevgener’i engellemek amacıyla polis çağırdığı iddia edildi.

Haftanın ilk iş günü Bergama Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Şerif Topal’ın işçileri birer birer odasına çağırarak baskı yaptığı ve ‘Bu iş bu hafta bitecek, sendika değiştirmeyenler için gereği yapılacak’ dediği belirtildi. Bunun üzerine Genel-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Şükret Sevgener’in yapılan baskılardan dolayı belediyeye geldiği, konuyla ilgili tartışmalar yaşandığı ve belediyeye sivil polislerin geldiği öğrenildi.

BERGAMA BELEDİYESİ’NE SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Genel-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Şükret Sevgener ise Bergama Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Şerif Topal hakkında Bergama Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Gerekçe olarak İnsan Kaynakları Müdürü’nün, işçileri baskı ve tehdit yöntemiyle Genel-İş sendikasından istifa edip, aynı iş kolundaki Hizmet-İş Sendikası’na üye olmaya zorladığı ifade edildi.

‘ETRAFTA İŞSİZLİK VAR’

Av. İrfan Demirci eşliğinde Bergama Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda ise sanık Şerif Topal’ın Genel-İş Sendikası üyesi bulunan işçileri odasına çağırarak, “Belediye Başkanı Genel-İş sendikasından ayrılmanızı ve Hizmet-İş sendikasına geçmenizi istiyor. Görüyorsunuz etrafta işsizlik var. Ayrıca başkan DİSK ile toplu sözleşme yapmak istemiyor” dediği belirtildi.

Suç duyurusunda ayrıca, “Bireysel ve kolektif sendikal özgürlükleri ihlal yoluyla Anayasa, STİSK Kanunu, İLO sözleşmeleri emredici hükümlerine ve Türk Ceza Kanununun 118.Maddesine muhalefet eden sanık hakkında görevi kötüye kullanmak, tehdit ve sendikal hakların kullanılmasına engel olmak suçları nedeniyle gerekli kavuşturmanın yapılarak eylemlemeye uyan suçlardan cezalandırılması için kamu davası açılmasını dilerim” denildi.

Ayrıca suç duyurusunda adı geçen Şerif Topal’ın önceki belediye yönetimi tarafından memuriyet ile bağdaşmayan hareketler içerisinde olduğu ve bir süre açığa alındığı belirtildi.