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13.06.2019
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Bergama Demokrasi Platformu: “UNESCO Dünya Kültür Mirası yasaklarla değil özgürlüklerle anılmalıdır”

Bergama Demokrasi Platformu, Bergama Belediyesi'nde yaşanan baskı ve Kleopatra Güzellik Ilıcası'nda alkol tüketiminin yasaklanmasına tepki gösterdi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR
AYCAN KARADAĞ

31 Mart seçimlerinde AKP’ye geçen Bergama Belediyesinde Tüm Yerel-Sen ve Tüm Bel-Sen üyesi kamu emekçilerine sendika değiştirmeleri yönünde baskı yapıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bergama Kleopatra Güzellik Ilıca Tesislerinde alkol satışı ve tüketiminin de yasaklanmasının ardından Bergama Demokrasi Platformu, Kleopatra Güzellik Ilıca Tesisleri önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Dikili Demokrasi Platformu da destek verdi.

Platform adına basın açıklamasını yapan Bergama Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Sevilay Parlas, “UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiş, marka turizm şehri yasaklarla değil daha fazla özgürlüklerle anılmalıdır” dedi.

“BELEDİYE ÇALIŞANLARI TEHDİT EDİLDİ”

31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP yönetiminden AKP yönetimine geçen Bergama Belediyesi’nde yönetimin mazbatayı almasıyla birlikte çalışanlara özellikle belediyede örgütlü ve yetkili sendika Tüm Yerel SEN ve Tüm Bel SEN üyelerine baskı başladığını ifade eden Parlas, “İlk olarak belediyede görev yapan birim müdürleri ve çalışanlar başkan sizi çağırıyor bilgisi ile toplantıya çağrıldı.  Belediye Meclis Salonunda yandaş sendika Bem Bir SEN yöneticilerinin olduğu belediye başkanın katılmadığı bir toplantı yapılmaya çalışıldı.  Yaşanan baskı ve korkutma uygulamalarından sonra çalışanlar Bem Bir SEN’e üye olmak zorunda kaldılar. Bem Bir SEN yöneticileri, çalışanlara başkan bizimle çalışmak istiyor diyerek baskı uyguladı. Özellikle sözleşmeli memurları başkan yardımcısı makamına çağırarak sene sonunda sözleşmelerinin yenilenmeme ihtimali üzerinden Bem Bir SEN’e üye olmaları için baskı yaptı. Sosyal demokrat, ilerici, Alevi kimlikleriyle bilinen çalışanların görev yerleri değiştirildi. Müdür görevindekiler alt görevlere verildi. Görev değişikliklerinde usulsüz,  hukuka aykırı atamalar yapıldı. Yıllarca belediyede mühendis,  kadrosuyla çalışanlar memur olarak atandı. Konuyla ilgili gerekli itiraz yapıldı ve yasal süreç başladı. Yapılan bu hukuksuz yer değişikliklerinin verimi artırmak adına yapıldığı belediye başkanı tarafından her platformda dile getirildi. Yıllarca mühendis olarak görev yapan teknik kadronun atıl duruma getirilmesi; hukuktan, yasadan bihaber şekilde memur olarak atanmaları verimi artırmak denilerek kamuoyuna yutturulmaya çalışıldı. Belediye çalışanları sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek işten atılmakla tehdit edildi” şeklinde konuştu.

 “AMAÇ ÇOCUĞU MU YANDAŞ MI KORUMAK?”

Bergama Belediyesi’nin Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisindeki restoranda ve piknik alanlarının aile ve çocuklara da hitap ettiğini gerekçesiyle alkol tüketiminin yasaklanması kararına ilişkin de açıklamalarda bulunan Parlas, “10 yıla yakın süredir Ilıca’da özellikle alt gelir seviyesindeki vatandaşların düşük maliyetlerle ve aile ortamında huzurluca yemeğini yediği, pikniğini yaptığı, alkollü içecek kullananların ya da kullanmayanların birbirlerine herhangi bir olumsuz müdahalesi olmadan vakit geçirdiği özgürlük ve huzur dolu bir mekandı. Tesis sadece Bergama halkının değil

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